人事担当者と直接話せる！アニメ・ゲーム業界の「仕事のリアル」が分かる！学生向けエンタメ業界就活イベント「アニメ・ゲーム仕事展」2026年3月21日(土)開催決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ゲームビズ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、2026年3月21日（土）にエンターテイメント業界への就職を志す学生を対象とした就活イベント『アニメ・ゲーム仕事展』を開催いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますよう、お願い申し上げます。
本イベントは、アニメ・ゲーム業界で活躍する企業の現場担当者・人事担当者と直接話すことができ、各社の仕事内容や業界全体の仕事構造を“等身大”で理解できる企業研究・就職活動向けイベントです。
■『アニメ・ゲーム仕事展』とは
『アニメ・ゲーム仕事展』は、株式会社ブシロードのグループ会社であり、ゲーム・エンタメ業界専門ニュースメディア「gamebiz（ゲームビズ）」を運営する株式会社gamebizが主催する、アニメ・ゲーム業界に特化した仕事理解型の就活イベントです。
単なる会社説明にとどまらず、
・各社の具体的な仕事内容
・職種ごとの役割や制作フロー
・現場で実際に求められるスキルや考え方
などを、現場社員・採用担当者から直接聞くことができる点が大きな特徴です。
2027年卒業予定の学生にとっては就職活動に、2028年以降卒業予定以降の学生にとってはサマーインターンシップや将来の進路選択に向けた企業・業界研究の場としてご参加いただけます。
■ アニメ・ゲーム業界の「仕事のリアル」が分かる！…本イベントの特徴！
本イベントでは、憧れやイメージだけでなく、実際の業務内容や制作現場の流れを具体的に理解できます。
現場担当者・人事担当者と直接話せる
Webや説明会では聞きづらい質問も、その場で直接確認できます。
複数企業を横断的に比較できる
仕事内容・職種・社風を同じ視点で比較でき、自分に合った企業を見つけやすくなります。
就職活動・インターン選考に直結する情報が得られる
今後の選考やインターン参加に向けた具体的なヒントを得ることができます。
■ 出展企業について
アニメ・ゲーム業界を代表する企業が複数社出展予定です。
＜出展予定企業＞
株式会社旭プロダクション
NHN PlayArt株式会社
株式会社f4samurai
株式会社Gugenka
THE FIRST株式会社
G2 Studios株式会社
株式会社DONUTS
株式会社ブシロード
株式会社ミラティブ
株式会社ライデンフィルム
ほか
※五十音順
他にもエンターテインメント業界で活躍する企業が参加予定です！
■ 業界プロデューサーによるクロストークイベントや人事担当者による質問会や座談会も開催！
企業ブースでの説明会に加え、業界の第一線で活躍するプロデューサーによるトークイベントを実施予定です。アニメ・ゲーム業界の仕事の魅力やキャリアの考え方、これから業界を目指す学生に向けたリアルなメッセージをお届けします。
他にも、業界理解が深まるセミナーなど、よりエンタメ業界を知れる催しもご用意しています。
■『アニメ・ゲーム仕事展』開催概要
日時：2026年3月21日（土）12:30～17:00
会場：株式会社ブシロード 本社
（東京都中野区
対象：
・2027年3月／9月卒業予定者
・2028年3月以降卒業予定の学生
服装：自由
参加費：無料（事前申込制）
※事前申込サイト：https://anime-game-shigototen.peatix.com/
※参加定員：300名（応募数が多い場合、抽選でのご案内となります）
■株式会社gamebizについて
ゲーム・エンタメ業界に特化した業界専門ニュースメディア「gamebiz」の運営会社。業界全般の最新動向、企業決算、業界分析、インタビュー記事を中心に配信している。一般消費者向けのゲームメディアと異なり、経営・IR・投資・業界分析の記事を多く配信している点が大きな特徴。ゲーム会社やエンタメ業界関係者が主要読者層であり、業界に特化したスピーディーな最新情報の提供によりユニークユーザー数は100万を誇る。