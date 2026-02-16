人事担当者と直接話せる！アニメ・ゲーム業界の「仕事のリアル」が分かる！学生向けエンタメ業界就活イベント「アニメ・ゲーム仕事展」2026年3月21日(土)開催決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ゲームビズ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、2026年3月21日（土）にエンターテイメント業界への就職を志す学生を対象とした就活イベント『アニメ・ゲーム仕事展』を開催いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますよう、お願い申し上げます。

本イベントは、アニメ・ゲーム業界で活躍する企業の現場担当者・人事担当者と直接話すことができ、各社の仕事内容や業界全体の仕事構造を“等身大”で理解できる企業研究・就職活動向けイベントです。

■『アニメ・ゲーム仕事展』とは

『アニメ・ゲーム仕事展』は、株式会社ブシロードのグループ会社であり、ゲーム・エンタメ業界専門ニュースメディア「gamebiz（ゲームビズ）」を運営する株式会社gamebizが主催する、アニメ・ゲーム業界に特化した仕事理解型の就活イベントです。

単なる会社説明にとどまらず、

・各社の具体的な仕事内容

・職種ごとの役割や制作フロー

・現場で実際に求められるスキルや考え方

などを、現場社員・採用担当者から直接聞くことができる点が大きな特徴です。

2027年卒業予定の学生にとっては就職活動に、2028年以降卒業予定以降の学生にとってはサマーインターンシップや将来の進路選択に向けた企業・業界研究の場としてご参加いただけます。

■ アニメ・ゲーム業界の「仕事のリアル」が分かる！…本イベントの特徴！

本イベントでは、憧れやイメージだけでなく、実際の業務内容や制作現場の流れを具体的に理解できます。

現場担当者・人事担当者と直接話せる

Webや説明会では聞きづらい質問も、その場で直接確認できます。

複数企業を横断的に比較できる

仕事内容・職種・社風を同じ視点で比較でき、自分に合った企業を見つけやすくなります。

就職活動・インターン選考に直結する情報が得られる

今後の選考やインターン参加に向けた具体的なヒントを得ることができます。

■ 出展企業について

アニメ・ゲーム業界を代表する企業が複数社出展予定です。

＜出展予定企業＞

株式会社旭プロダクション

NHN PlayArt株式会社

株式会社f4samurai

株式会社Gugenka

THE FIRST株式会社

G2 Studios株式会社

株式会社DONUTS

株式会社ブシロード

株式会社ミラティブ

株式会社ライデンフィルム

ほか

※五十音順

他にもエンターテインメント業界で活躍する企業が参加予定です！

■ 業界プロデューサーによるクロストークイベントや人事担当者による質問会や座談会も開催！

企業ブースでの説明会に加え、業界の第一線で活躍するプロデューサーによるトークイベントを実施予定です。アニメ・ゲーム業界の仕事の魅力やキャリアの考え方、これから業界を目指す学生に向けたリアルなメッセージをお届けします。

他にも、業界理解が深まるセミナーなど、よりエンタメ業界を知れる催しもご用意しています。

■『アニメ・ゲーム仕事展』開催概要

日時：2026年3月21日（土）12:30～17:00

会場：株式会社ブシロード 本社

（東京都中野区

対象：

・2027年3月／9月卒業予定者

・2028年3月以降卒業予定の学生

服装：自由

参加費：無料（事前申込制）

※事前申込サイト：https://anime-game-shigototen.peatix.com/

※参加定員：300名（応募数が多い場合、抽選でのご案内となります）

■株式会社gamebizについて

ゲーム・エンタメ業界に特化した業界専門ニュースメディア「gamebiz」の運営会社。業界全般の最新動向、企業決算、業界分析、インタビュー記事を中心に配信している。一般消費者向けのゲームメディアと異なり、経営・IR・投資・業界分析の記事を多く配信している点が大きな特徴。ゲーム会社やエンタメ業界関係者が主要読者層であり、業界に特化したスピーディーな最新情報の提供によりユニークユーザー数は100万を誇る。