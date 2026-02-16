Shopifyストアにメルマガ登録フォームを追加できるアプリ「シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が「シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定」をリリースしました。

「シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定」は、ホームやコレクション、商品ページなど 任意のページにデザイン性の高いメルマガ登録フォームを追加できるアプリです。

コード不要で、レイアウトや画像比率、余白、ホバーエフェクト、オーバーレイなどを調整できるため、ビジュアル重視のストアでも “らしさ” を崩さずに、スタイリッシュな見せ方を実現できます。

月額 ＄4.99 で利用でき、7日間の無料体験もあります。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルな画像ギャラリーアプリです。

▼「シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-099-ur-mailsignup?locale=ja

▼「シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-099-ur-mailsignup/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■ 「シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定」について

シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定

シンプルメルマガ登録フォーム｜メールマガジン購読設定は、ホーム・コレクション・商品ページなど任意のページに、デザイン性の高いメルマガ登録フォームを追加できるノーコードアプリです。

テキストやボタンの色、余白などを細かく調整でき、ビジュアル重視のストアでも世界観を崩さず、洗練された見せ方を実現できます。

■ ストアのあらゆるページにメルマガ登録フォームを表示できる！PC（左）とスマホ（右）での表示例

テーマエディタからアプリブロック（またはアプリセクション）として追加するだけで、

コード編集なしでメルマガ登録フォームを表示できます。

トップページでの会員登録導線はもちろん、商品ページでの購入前フォロー、コレクションページでの再訪促進など、用途に応じた柔軟な設置が可能です。

■ 見た目をノーコードでカスタマイズできる！アプリブロックの設定項目

アプリブロックの設定画面から、フォームのデザインやレイアウトをノーコードで調整できます。

複数のレイアウトパターンに対応しており、ストアのブランドトーンやページ構成に合わせて、

同じフォームでも印象を変えて表示できます。

■ 1クリックでテーマに追加できる！アプリ管理画面とアプリブロックが追加されたテーマ編集画面

アプリをインストール後、テーマエディタからワンクリックでメルマガ登録フォームを追加できます。

導入から公開までの流れが非常にシンプルなため、「まずは設置して、テーマ上で微調整する」といった運用もしやすく、Shopify 初心者の方でも安心して利用できる設計となっています。

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/