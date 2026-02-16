VOISING公式コミュニティアプリ「VOISING CONNECT」2026年2月16日より配信開始！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）は、VOISING公式コミュニティアプリ「VOISING CONNECT」2026年2月16日より、App Store / Google Play / Webブラウザ にてサービス開始することをお知らせいたします。

■「VOISING CONNECT」2月16日より配信開始！

2026年2月16日(月)より、待望のVOISING公式コミュニティアプリ「VOISING CONNECT」のサービスを開始いたします。VOISING CONNECTは、VOISING所属タレントとファン同士がもっと近くなる基本無料の公式コミュニティサービスです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_KKHV5lvsJU ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NgQoO_FZPGI ]

【 FEED 】

タレントやファンが投稿した日常にいいねやコメントで交流しよう！

翻訳機能で世界中のファンと自由にコミュニケーションも可能です。

【LIVE配信】

VOISING所属タレントのLIVE配信をお楽しみください。

コメントを通じて、タレントとのリアルタイムのコミュニケーションを取ることもできます。

【ラジオ配信】

VOISING所属タレントによる、音声のみのLIVE配信をお楽しみいただけます。

【ウィジェット】

お使いのスマートフォンをカスタムできるウィジェットをご利用いただけます。

・記念日

・カレンダー

・バッテリー

をウィジェットで表示いただくことが可能です。

※アプリ限定の機能となります。

【限定動画】

VOISING CONNECTでしか視聴できない限定動画を公開予定。

今春より、VOISING CONNECT限定番組『その王座、VOISINGがいただいた！ - VOISING KING -』を配信開始予定！

■もっとコミュニティを楽しめるCONNECT PLUS会員

本サービスは、無料でも楽しめますが月額のサブスクリプションにご登録いただくことでよりコミュニティをよりお楽しみいただけます。

■「VOISING CONNECT」の今後のアップデート計画について

本サービスでは今後もより、ファン活動がもっと楽しくなるサービスを目指して、継続的なアップデートを予定しております。今後の最新情報は『VOISING CONNECT』公式Xをご確認ください。

VOISING CONNECT公式X：https://x.com/i/user/1993892831094841344

【サービス概要】

タイトル名：VOISING CONNECT

サービス開始日：2026年2月16日

価格：基本無料（アプリ内課金・サブスクリプションあり）

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ Webブラウザ

開発・運営支援：株式会社サイバーエージェント

App Store：https://apps.apple.com/app/id6755137488

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=connect.voising_official.com.user

Webブラウザ：https://www.connect.voising-official.com/

■「VOISING ID」を使用したサービス展開

本サービスでは、「VOISING ID」のご登録・ログインを行うことで無料でお楽しみいただけます。

本IDを用いて、ECサイト・ファンクラブ・アプリなどのご利用がいただけます。今後のIDを活用したサービス展開については、後日プレスリリースおよび公式X等にて発表いたします。

VOISING IDの登録はこちら：https://id.voising-official.com/auth/login

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/101_1_e1e754105a98a41b23b524e8c66c3b7a.jpg?v=202602160551 ]