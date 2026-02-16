【SwitchBot】SwitchBotの原点、ついに進化。電池交換不要の「SwitchBot ボットCharge」予約販売開始！

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社 : 東京都渋谷区）は、ブランドの第1号製品であり、国内累計40万ユーザー※に愛用されている指ロボット「SwitchBot ボット」の充電対応モデル「SwitchBot ボットCharge」の予約販売を2026年2月16日（月）より開始いたします。 物理スイッチをスマート化する利便性はそのままに、ユーザーからの要望が最も多かった「充電式バッテリー」へ対応。よりエコで、より確実なスマートホーム体験を提供します。（※自社調べ、ボットデバイスユーザー総数）

【製品概要】

SwitchBot ボットCharge

販売価格： \5,480（税込）

予約開始日：2026年2月16日（月）

販売チャンネル：

Amazon公式ストア

SwitchBot公式サイト

楽天市場SwitchBot公式店

ヤフーSWITCHBOT公式ショップ

全国の家電量販店

【セール情報】

新発売を記念し、各販売チャンネルにて期間限定の特別セールを実施いたします。

セール期間：2026年2月16日（月）~3月9日（月）

セール価格：\4,480 ※

※Amazon／楽天市場：下記1000円OFFクーポン適用後の価格 公式サイト／ヤフー公式ショップ：セール価格（クーポン不要）

▼公式サイトから購入

URL：https://switchbot.vip/4a7TotJ

▼ヤフー公式ショップから購入

URL：https://switchbot.vip/3ZWlmTk

▼Amazon公式ストアから購入

URL：https://switchbot.vip/3O3RQbK

1000円OFFクーポンコード：0216BRPR（使用期限：2026年2月24日 23:59:59）

▼楽天公式ストアから購入

クーポンURL：https://switchbot.vip/3MzP9Oy

1000円OFFクーポンコード：E16N-HVYO-ZXKK-G8EW （使用期限：2026年2月24日 23:59:59）

【製品開発の背景】

SwitchBotの指ロボットであるボットは、壁のスイッチや家電のボタンに貼り付けるだけで、あらゆるものをIoT化できる手軽さから、日本のスマートホーム市場を牽引してきました。 しかし、従来の電池式（CR2型）では「電池の買い置きが面倒」「ランニングコストが気になる」という声も寄せられていました。今回の充電式モデルは、そうしたユーザーの声に応え、地球環境にも財布にも優しい、次世代のスタンダードとして開発いたしました。

【製品詳細】

最大6ヶ月の長寿命バッテリー

280mAhのリチウムイオン電池を搭載。USB Type-Cポートからのフル充電で、約6ヶ月間（1日1回の動作想定）の連続使用が可能です。電池を買い換える手間とコストを削減し、長く安心してお使いいただけます。

多様なボタン＆スイッチに対応

「押す」「スイッチ」「カスタムモード」の3つのモードで、基本的な動作からこだわりの設定まで対応。「カスタムモード」では、押し続ける時間や動作の間隔を細かく調整できるため、より多様な使用シーンで活用いただけます。

設置はわずか3秒。声でも外からでも操作可能

付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。別売りの「SwitchBot ハブ」シリーズと組み合わせれば、外出先からの遠隔操作や、Alexa・Google Home・Siriを通じた音声操作にも対応します。

暮らしに寄り添うスケジュール機能

最大5つのスケジュールを設定可能。起床時間に合わせてコーヒーメーカーを起動したり、帰宅時間に合わせてお湯張りを行ったりと、生活リズムに合わせた自動化を簡単に行うことができます。

【SwitchBotについて】

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

本社所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp

