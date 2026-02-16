歯科医師でありシンガーの 高谷秀雄、ベストオブミス地方大会ステージへ。北海道・愛知に続き沖縄でも歌唱決定

一般社団法人ベストオブミス

歯科医師として地域医療に従事する一方、音楽活動を行うシンガーとしても注目を集める 高谷秀雄 が、全国規模のミスコンテスト ベストオブミス の地方大会ステージにてゲストパフォーマンスを行っています。

2月15日に開催された北海道大会での歌唱を皮切りに、2月22日の愛知大会へ出演。さらに4月5日に開催される沖縄大会への出演も決定しており、日本列島を縦断する形でステージに立つことになります。

医療とエンターテインメントという異なるフィールドを越えた存在として、各地の来場者や出場者から大きな反響が寄せられています。

北海道大会での熱唱。会場が一体となるステージに

2月15日、札幌共済ホール で開催された ベストオブミス北海道大会 にて、高谷はゲストシンガーとして登場。

凛とした空気に包まれたコンテストのステージに、伸びやかな歌声が重なり、挑戦を続けるファイナリストたちへエールを送るパフォーマンスとなりました。観客席からは大きな拍手が起こり、コンテストに華を添える特別な時間となりました。

愛知大会へバトン。東海エリアでも出演

続く2月22日には、デザインホール で行われる ベストオブミス愛知大会 に出演。

北海道大会での反響を受けての登場となり、主催関係者からは「努力する女性たちに寄り添う歌声」として期待が寄せられています。

4月には沖縄大会へ。南へつながるステージ

さらに4月5日には ベストオブミス沖縄大会 への出演も決定。

北の大地から始まった応援の歌が、今度は南の地へと受け継がれていきます。地方大会それぞれの特色あるステージの中で、出場者の緊張や希望に寄り添うパフォーマンスが期待されています。

歯科医師×音楽。二つの顔が届けるメッセージ

高谷は日々歯科医療の現場に立ちながら、「声」や「表現」が人に与える力を信じ、音楽活動を続けてきました。

コンテストという人生の転機に立つ挑戦者へ向けた歌は、単なるゲストライブではなく、夢へ進む背中を押す応援として機能しています。

医療の世界で培った誠実さと、人前で歌う表現力。その両方を持つ存在だからこそ、多くの共感が集まっています。

今後の展望

地方大会から日本大会へと続く ベストオブミス のステージ。

高谷は今後も、挑戦する女性たちの舞台に音楽で寄り添う活動を広げていく予定です。医療人でありながらエンターテイナーでもあるその姿は、コンテスト業界に新しい風を吹き込んでいます。

また音色兼備のプロデューサーである内田洋貴（ベストオブミス創業者）が今後楽曲を提供予定