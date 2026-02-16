積水ハウス、第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」において 環境サステナブル企業部門の金賞を受賞

当社は、企業理念の根本哲学である「人間愛」の実践を根底に、グローバルビジョン"「わが家」を世界一幸せな場所にする"の実現に向け、事業と一体となった課題解決とガバナンス強化、ならびに全従業員参画を通じてESG経営を推進し、持続可能な社会の構築を実践していく“ESG経営のリーディングカンパニー”を目指してまいります。＜「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」について＞「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」は、ESG金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業等について、その先進的な取り組み等を表彰し、広く社会で共有することで、ESG金融の普及・拡大につなげることを目的としています。「環境サステナブル企業部門」は、「環境関連の重要な機会とリスク」を「企業価値」向上に向け経営戦略に取り込み、企業価値にもつなげつつ環境への正の効果を生み出している「環境サステナブル企業」の具体的な実例を投資家、企業に示すために表彰するものです。「『環境サステナブル企業』についての評価軸と評価の視点」を参考に、重要な環境課題に関する「リスク・事業機会・戦略」、「KPI」、「ガバナンス」の開示充実度を、業種別特性も考慮して評価・選定します。積水ハウス ESG 経営 HP：https://www.sekisuihouse.co.jp/company/sustainable/ESG ファイナンス・アワード【環境サステナブル企業部門】：https://www.env.go.jp/policy/award.kigyobumon.html