このたび、学校法人札幌学院大学（理事長：安孫子建雄）は、厚別ふれあい循環バスの運行主体である「厚別ふれあい循環バス対策検討会（会長：田中昭夫）」と、本年４月以降の本格運行に向けて、事業の安定的な運営を支える特別協賛に関する協定を締結いたしました。

厚別ふれあい循環バスは、2025年4月より厚別区内の町内会が主体となって運行している地域循環バスです。JR厚別駅と新さっぽろ駅を結び、地域住民の日常的な移動手段として重要な役割を担っています。

本学は、大学の理念の一つとして「共生　〜地域と共生する大学〜」を掲げ、地域社会とともに歩むことを大切にしています。今回の協賛は、厚別ふれあい循環バスの社会的意義に深く共感し、地域の一員として、その取組を支えたいとの思いから決定したものです。

１　協定の概要

学校法人札幌学院大学が行う厚別ふれあい循環バスへの特別協賛について、協賛金の支払いや協賛の特典としての車両へのラッピング等に関する事項を定めるもの

２　締結式の日時及び場所

　【日時】2026年2月13日（金）10：00〜10：30

　【場所】札幌学院大学新札幌キャンパス　１階　コミュニティーカレッジ教室

　（札幌市厚別区厚別中央１条５丁目１−１）

３　出席者

　厚別ふれあい循環バス対策検討会　会　長　田中　昭夫 様　（厚別中央町内会連合会 会長）

　学校法人札幌学院大学 　　　　　理事長　安孫子　建雄

４　次第

　⑴　開会・出席者紹介

　⑵　厚別ふれあい循環バスの現状と今後について

　⑶　協定書取り交わし・写真撮影

　⑷　厚別ふれあい循環バス対策検討会　会長　田中　昭夫 様　挨拶

　⑸　学校法人札幌学院大学　理事長　安孫子　建雄　挨拶

　⑹　質疑応答

　⑺　閉会

▼本件に関する問い合わせ先

札幌学院大学 企画政策課

住所：北海道江別市文京台11番地

TEL：011-386-8111

メール：seisaku@ims.sgu.ac.jp

