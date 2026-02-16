明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）と株式会社JTB（東京都品川区・代表取締役 社長執行役員：山北栄二郎）、日本航空株式会社（東京都品川区・代表取締役 社長執行役員：鳥取三津子）、P.H.R. Ken Micronesia, Inc.（Gun Beach Road, Tumon・President & CEO Ken Yanagisawa）の4者は、本学全新入学生を対象とした海外研修プロジェクト（全額大学負担）を産学連携にて始動する。この研修を実施するにあたり、明海大学浦安キャンパスにて、2月25日（水）に記者会見を開催する。

　明海大学と株式会社JTB、日本航空株式会社、P.H.R.Ken Micronesia,Inc.（以下総称して「連携企業」という）は、全新入生を対象とした海外研修プログラム「グアム研修」（全額大学負担）を産学連携にて新たに実施する。ついては、明海大学が初年次海外研修としてグアム研修を行うことについてその背景や主旨等に関し、4者共同記者会見を開催する。

■記者会見開催概要

１．日　時　2026年2月25日（水）15時から

２．場　所　明海大学浦安キャンパス（千葉県浦安市明海1丁目）

３．内　容　明海大学における初年次海外研修プログラムについて

４．登壇者　明海大学　学長　中嶌 裕

　　　　　　株式会社株式会社JTB　取締役 専務執行役員　西松 千鶴子

　　　　　　日本航空株式会社　取締役副社長執行役員　青木 紀将

　　　　　　P.H.R.Ken Micronesia,Inc.　 President & CEO　Ken Yanagisawa

　本研修は、学部の枠を越えて学生が5日間にわたり海外で生活し、共に学ぶ、本学初の全学的な初年次海外研修であり、以前から本学と産学連携教育を実施しているJTB、日本航空に加え、P.H.R.Ken Micronesia,Inc.との連携により、実社会の知見や企業が取り組むサスティナビリティの考え方を取り入れた実践型教育プログラムとして設計している。

　さらに現地のグアム大学と連携し、グアムの歴史、社会構造、観光産業、環境課題などを多角的に学ぶプログラムとなっている。

　歯学部を含めた全新入生を対象とするため、6年後には全在学生全員が海外研修を経験する大学となる。　　　本学は、建学の精神である「国際未来社会で活躍する人材の育成」を具現化し、世界に貢献できる人材の育成していく。

※記者会見の取材申し込みは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

▼問い合わせ先

　明海大学浦安キャンパス学務部企画広報課

　TEL.047-355-1101

