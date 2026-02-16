大麻成分配合食品市場の成長洞察、動向、主要企業、サービス、および2033年までの将来予測である
Survey Reports LLCは、2026年02月に研究報告書を発行したと発表した。大麻入り食品市場の製品タイプ別（食品および飲料、栄養補助食品）セグメンテーション、流通チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネル）- 2024年から2033年までの世界市場分析、トレンド、機会、予測は、カンナビス入り食品市場の予測評価を提供する。カンナビス入り食品市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学を強調している。
大麻入り食品市場の概要
大麻入り食品は、別名「エディブル（食用）」とも呼ばれ、大麻由来のカンナビノイド（主にTHC（テトラヒドロカンナビノール）とCBD（カンナビジオール））を含む食品である。これらのエディブルには、焼き菓子、キャンディ、飲料、スナックなど、さまざまな形態がある。喫煙やベイピングとは異なり、食品として摂取した場合は、消化器官で代謝されるため、作用の発現が遅れる。そのため、より強烈で持続性の高い効果が得られる。嗜好用、医療用を問わず、娯楽用として人気がある。煙を出さずにマリファナを摂取できる方法として、リラックスや痛みの緩和、その他の治療効果を期待して用いられている。
Surveyreportsの専門家は、大麻入り食品市場の調査を分析し、2024年に大麻入り食品市場規模が89億米ドルに達すると予測した。さらに、大麻入り食品市場のシェアは、2033年末までに362億米ドルに達すると予測されている。大麻入り食品市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約17.1%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な大麻入り食品市場分析によると、食品および医療目的の大麻の合法化、大麻を便利かつ目立たない方法で摂取できること、大麻の健康効果に対する認識の高まりなどを背景に、大麻入り食品の市場規模は拡大するだろう。大麻入り食品市場における主要企業の一部は、キャノピー・グロース・コーポレーション, 株式会社バング, キバ・コンフェクションズ, VCCブランド, インダス・ホールディングス, キャノピー・グロース・コーポレーション, ティルレイ社, オーロラ・カンナビス, オルガニグラム・ホールディングス, クロノス・グループ, キュラリーフ・ホールディングス, チル チョコレート, グリーンサム産業, シャーロットのウェブ・ホールディングス, トゥルリーヴ・カンナビス・コーポレーション.
また、当社の「大麻入り食品市場調査レポート」では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートは、日本の顧客の特定のニーズに合わせて詳細な分析も行っている。
目次
● 大麻成分配合食品市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 世界の大麻成分配合食品市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2033年まで）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
