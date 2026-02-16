六フッ化ケイ酸市場の需要、シェア、動向、成長、機会および主要企業動向（2033年まで）
Survey Reports LLCは、2026年02月、ヘキサフルオロケイ酸市場のセグメント化に関する調査レポートを発行したと発表した。グレード別（40%、35%、その他）、用途別（化学中間体、金属表面処理、水道水フッ素処理、木材保存、 ガラス添加剤、セラミック硬化剤、その他）別、販売チャネル別（直接チャネル、流通チャネル、その他） - 2024年から2033年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提供する。これは、ヘキサフルオロケイ酸市場の成長ドライバー、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
ヘキサフルオロケイ酸の市場概要
ヘキサフルオロケイ酸（H?SiF?）は、無色で腐食性の無機化合物であり、主に水道水のフッ素処理、金属表面処理、化学製品製造に使用される。リン酸肥料製造の副産物としてフッ化水素ガスを捕捉することで生成される。水処理では、フッ素の供給源として働き、虫歯の予防に役立つ。この酸は反応性が高く、有毒で腐食性があるため、皮膚や呼吸器に害を及ぼす可能性があるため、取り扱いには注意が必要である。工業用途としては、アルミニウムの生産や、鋼鉄表面の錆落としなどがある。水に溶け、強酸に触れるとフッ化水素ガスを放出する。
Surveyreportsの専門家はヘキサフルオロケイ酸市場の調査を分析し、2023年のヘキサフルオロケイ酸市場規模は3億4550万米ドルになると予測した。さらに、ヘキサフルオロケイ酸市場のシェアは、2033年末までに9億9210万米ドルの収益に達すると予測されている。ヘキサフルオロケイ酸市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約7.5%で成長すると予測されている。
調査レポートのアナリストによる定性的なヘキサフルオロケイ酸市場分析によると、ヘキサフルオロケイ酸の市場規模は、口腔ケア製品の需要増加、水道水フッ素添加の増加、産業用途の需要増加、水道水フッ素添加イニシアティブの増加により拡大するであろう。ヘキサフルオロケイ酸の市場における主要企業の一部には、ソルベイ、ダウ・ケミカルズ、ハネウェル、東岳集団、ウィーバー肥料、モザイク・カンパニー・リシオン・リサイクリング社、FMCコーポレーション、プラヨンS.A、シグマ・アルドリッチ・コーポレーション、玉山県新華フッ素株式会社などがある。
弊社のヘキサフルオロケイ酸市場調査レポートには、5つの異なる地域とその国々、すなわち北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、中南米に関する詳細な分析も含まれている。弊社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 六フッ化ケイ酸市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の六フッ化ケイ酸市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2033年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析:グレード別、用途別、販売チャネル別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
ヘキサフルオロケイ酸の市場区分
● 等級別:
● 等級別:
