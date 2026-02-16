【横浜店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 横浜店 動画の紹介
【横浜店】
youtube 動画のご紹介
https://youtu.be/1whDQAr9xMU
【店舗概要】「もみの匠 横浜店（https://mominotakumi.com/shop_yokohama.html）」
住所：神奈川県横浜市西区南幸2-14-9 西口明和ビル６階
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341971/images/bodyimage1】
イベントの最新情報は「もみの匠 横浜店（https://mominotakumi.com/shop_yokohama.html）」のHPにてご確認いただけます
リラクゼーションサロン もみの匠 横浜店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 横浜店
所 在 地：神奈川県横浜市西区南幸2-14-9 西口明和ビル６階
電話番号：045-548-4753
営業時間：10：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/takadanobaba/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/d3l0k9/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
youtube 動画のご紹介
https://youtu.be/1whDQAr9xMU
【店舗概要】「もみの匠 横浜店（https://mominotakumi.com/shop_yokohama.html）」
住所：神奈川県横浜市西区南幸2-14-9 西口明和ビル６階
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341971/images/bodyimage1】
イベントの最新情報は「もみの匠 横浜店（https://mominotakumi.com/shop_yokohama.html）」のHPにてご確認いただけます
リラクゼーションサロン もみの匠 横浜店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 横浜店
所 在 地：神奈川県横浜市西区南幸2-14-9 西口明和ビル６階
電話番号：045-548-4753
営業時間：10：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/takadanobaba/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/d3l0k9/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ