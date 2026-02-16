色再現の基準を担うプロ向け映像表示装置―放送用リファレンスモニター市場、2031年5.14億ドル到達予測
放送用モニター：映像の真実を映し出すプロフェッショナルの眼
放送用モニターは、テレビ放送局、制作プロダクション、ポストプロダクションスタジオなどにおいて、映像コンテンツの企画、撮影、編集、送出の各段階で、その品質を厳密に管理するために使用される高精度な映像表示装置である。その本質的価値は、放送業界の国際標準規格に準拠した色再現性、輝度、コントラスト、応答速度といった映像特性を正確に表示し、最終的な視聴体験の品質を保証することにある。基本構造は、高精細ディスプレイパネル（LCD、OLEDなど）、高度な映像処理エンジン、キャリブレーション機能、そして様々な入出力インターフェースから構成される。物理・化学的特性としては、広色域、高ダイナミックレンジ（HDR）対応、正確なガンマ特性、低遅延、広視野角、そして長期間にわたる色安定性が不可欠である。これらの特性は、クリエイターが意図した映像表現を忠実に再現し、放送品質基準を満たすために不可欠な要素となる。特に、最新の映像フォーマット（4K/8K、HDR）への対応、高い色精度と均一性、そして信頼性の高いキャリブレーション機能が重要な差別化ポイントとなる。
コンテンツ高度化と視聴環境の変化
放送用モニターは、テレビ放送、映画・CM制作、オンライン動画配信、スポーツ中継、イベント映像など、広範な映像コンテンツ産業に深く関与している。主要な用途は、映像制作のワークフロー全般における画質チェック、カラーグレーディング、最終確認といったクリティカルな工程であり、プロフェッショナルな映像制作の「基準」として機能する。
近年、日本市場においては、4K/8K放送の普及、高画質コンテンツへの需要増加、そしてYouTubeやNetflixなどのOTT（Over The Top）サービスにおける高品質映像配信の加速が顕著である。これらのトレンドは、映像制作現場に対し、より高精細で色再現性に優れたモニターの導入を強く求めている。また、ポストプロダクションにおけるリモートワークの普及や、クラウドベースの制作環境への移行も、モニターに求められる接続性や運用柔軟性に影響を与えている。
LP Information調査チームの最新レポート「世界放送用モニター市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581294/broadcast-monitor）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.5%で、2031年までにグローバル放送用モニター市場規模は5.14億米ドルに達すると予測されている。このデータは、映像コンテンツの高画質化と制作環境の進化が、放送用モニター市場の着実な成長を牽引している現状を明確に示唆している。特に、新たな放送規格への移行、多様なデバイスでの視聴体験の均一化ニーズ、そしてプロフェッショナル市場における高品質要求が、今後の需要拡大に大きく寄与すると見られている。このように、視聴者の高い要求に応える映像体験の提供という社会課題への対応が、放送用モニターへの需要を構造的に拡大しているのである。
図. 放送用モニター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341830/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341830/images/bodyimage2】
図. 世界の放送用モニター市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
