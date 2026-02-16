SDカードのデータは復元できるか？無料の復元ソフトをおすすめ【2026年最新】
「SDカードのデータが突然消えてしまった」「間違えて初期化した」というトラブルは、2026年現在も非常に多い悩みです。
結論から言うと、物理的にカードが割れたりしていない限り、データはかなりの確率で復元できます。 ただし、復元の成功率は「消えた後の行動」で決まります。
この記事では、2026年最新の信頼できる無料復元ソフトと、失敗しないための手順をプロの視点で分かりやすく解説します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは2月5日（木）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Freeの新しいバージョンでは、SDカードのデータ復元の成功率を向上させました。
■ 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/hjdm4
SDカードのデータはなぜ復元できるのか？
SDカードからデータを削除したりフォーマットしたりしても、実はデータそのものはカードの中に残っています。
仕組み： OS（WindowsやMac）からは「データがない（上書きOK）」という印が付いただけの状態です。
注意： 新しい写真を撮ったり、ファイルを保存したりすると、残っていた古いデータの上に新しいデータが書き込まれ、永久に復元できなくなります。
【最重要】データが消えたと気づいたら、すぐにSDカードをデバイスから抜き、何もしないでください。
2026年最新！おすすめ無料復元ソフト3選
現在、多くのソフトが「無料」と謳っていますが、実際には「スキャンまで無料、復元は有料」というものも増えています。ここでは、本当に無料で復元できる実績のあるソフトを厳選しました。
1. Recuva
「完全無料・無制限」で選ぶならこれ一択 長年愛されている定番ソフトです。2026年現在も、Windows 11環境で安定して動作します。
★特徴： 復元できるデータ量に制限がなく、写真、動画、ドキュメントなど幅広く対応。
√メリット： インストール不要の「ポータブル版」があり、SDカードに余計なデータを書き込まずに作業できる。
×デメリット： Mac非対応。
2. PhotoRec
「復元力」を重視する上級者向け 見た目は少し古い（コマンド画面のような操作）ですが、復元能力は最強クラスです。
★特徴： ファイルシステムが破損して「読み込めません」と表示されるSDカードからもデータを救出できることが多い。
√メリット： オープンソースで完全無料。あらゆるファイル形式に対応。
×デメリット： 操作が難しい。
3. 4DDiG Free
「使いやすさと復元率」のバランスが最強 2026年現在、初心者から最も支持されている高性能ソフトの一つです。
★特徴： 最新のAI技術によるスキャンで、写真、動画、文書など2,000種類以上のファイル形式に対応。SDカード、HDDなどのデバイスに対応。
√メリット： 3ステップで復元完了。WindowsとMacの両方に対応。
×デメリット： 無料で復元できるのは最大2GBまで（それ以上は有料版が必要）。
■ 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/hjdm4
失敗しないためのデータ復元手順
ステップ1．データ復元ソフト4DDiG Freeを起動し、復元したいSDカードをパソコンに接続します。ホーム画面で「SDカード」を選択します。「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
結論から言うと、物理的にカードが割れたりしていない限り、データはかなりの確率で復元できます。 ただし、復元の成功率は「消えた後の行動」で決まります。
この記事では、2026年最新の信頼できる無料復元ソフトと、失敗しないための手順をプロの視点で分かりやすく解説します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは2月5日（木）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Freeの新しいバージョンでは、SDカードのデータ復元の成功率を向上させました。
■ 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/hjdm4
SDカードのデータはなぜ復元できるのか？
SDカードからデータを削除したりフォーマットしたりしても、実はデータそのものはカードの中に残っています。
仕組み： OS（WindowsやMac）からは「データがない（上書きOK）」という印が付いただけの状態です。
注意： 新しい写真を撮ったり、ファイルを保存したりすると、残っていた古いデータの上に新しいデータが書き込まれ、永久に復元できなくなります。
【最重要】データが消えたと気づいたら、すぐにSDカードをデバイスから抜き、何もしないでください。
2026年最新！おすすめ無料復元ソフト3選
現在、多くのソフトが「無料」と謳っていますが、実際には「スキャンまで無料、復元は有料」というものも増えています。ここでは、本当に無料で復元できる実績のあるソフトを厳選しました。
1. Recuva
「完全無料・無制限」で選ぶならこれ一択 長年愛されている定番ソフトです。2026年現在も、Windows 11環境で安定して動作します。
★特徴： 復元できるデータ量に制限がなく、写真、動画、ドキュメントなど幅広く対応。
√メリット： インストール不要の「ポータブル版」があり、SDカードに余計なデータを書き込まずに作業できる。
×デメリット： Mac非対応。
2. PhotoRec
「復元力」を重視する上級者向け 見た目は少し古い（コマンド画面のような操作）ですが、復元能力は最強クラスです。
★特徴： ファイルシステムが破損して「読み込めません」と表示されるSDカードからもデータを救出できることが多い。
√メリット： オープンソースで完全無料。あらゆるファイル形式に対応。
×デメリット： 操作が難しい。
3. 4DDiG Free
「使いやすさと復元率」のバランスが最強 2026年現在、初心者から最も支持されている高性能ソフトの一つです。
★特徴： 最新のAI技術によるスキャンで、写真、動画、文書など2,000種類以上のファイル形式に対応。SDカード、HDDなどのデバイスに対応。
√メリット： 3ステップで復元完了。WindowsとMacの両方に対応。
×デメリット： 無料で復元できるのは最大2GBまで（それ以上は有料版が必要）。
■ 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/hjdm4
失敗しないためのデータ復元手順
ステップ1．データ復元ソフト4DDiG Freeを起動し、復元したいSDカードをパソコンに接続します。ホーム画面で「SDカード」を選択します。「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）