内視鏡手術機器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月10に「内視鏡手術機器市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。内視鏡手術機器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
内視鏡手術機器市場の概要
内視鏡手術機器市場に関する当社の調査レポートによると、内視鏡手術機器市場規模は 2035 年に約 635 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 内視鏡手術機器市場規模は約 286 億米ドルとなっています。内視鏡手術機器に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、世界の低侵襲手術への需要の高まりにより、内視鏡手術機器市場は予測期間中に力強い成長を遂げると予想されています。当社の分析によると、消化器系疾患、呼吸器系疾患、泌尿器系疾患、婦人科疾患などの慢性疾患の罹患率の上昇を背景に、内視鏡手術の総件数は2030年までに208百万件に達すると予測されています。
内視鏡手術機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/endosurgery-devices-market/104414
内視鏡手術機器に関する市場調査によると、高度な視覚化と画像処理技術、AI統合、使い捨て内視鏡などの技術進歩とイノベーションにより、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、外来手術センター（ASC）の着実な増加と世界的な高齢化の進行も市場成長を後押ししています。
しかし、厳格な規制とコンプライアンス要件が今後数年間、市場成長を抑制する要因となる可能性があります。これにより、製品発売や市場参入が遅れ、市場成長が阻害される恐れがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341956/images/bodyimage1】
内視鏡手術機器市場セグメンテーションの傾向分析
内視鏡手術機器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、内視鏡手術機器の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
内視鏡手術機器市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104414
内視鏡手術機器市場は、アプリケーション別に基づいて、消化器手術、婦人科手術、泌尿器科手術、肥満手術、一般手術、その他のアプリケーションに分割されています。これらのうち、泌尿器科手術分野は、泌尿器疾患や泌尿器がんの罹患率の上昇、低侵襲手術や内視鏡手術への関心の高まりを背景に、予測期間中に急速な成長を遂げると予想されています。主要企業各社は、高まる需要に対応するため、高度な機器やデバイスの開発に投資しています。例えば、Olympus Corporation は、内視鏡泌尿器科向けの新製品である4Kカメラヘッド「CH-S700-08-LB」の発売を発表しました。
内視鏡手術機器の地域市場の見通し
内視鏡手術機器市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は、低侵襲手術の普及率が高いこと、高度に発達した医療施設が存在すること、慢性疾患の罹患率が増加していること、そして次世代内視鏡手術技術の早期導入が進んでいることなどから、予測期間中に32.5%以上のシェアを占めると予想されています。
内視鏡手術機器市場の概要
内視鏡手術機器市場に関する当社の調査レポートによると、内視鏡手術機器市場規模は 2035 年に約 635 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 内視鏡手術機器市場規模は約 286 億米ドルとなっています。内視鏡手術機器に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、世界の低侵襲手術への需要の高まりにより、内視鏡手術機器市場は予測期間中に力強い成長を遂げると予想されています。当社の分析によると、消化器系疾患、呼吸器系疾患、泌尿器系疾患、婦人科疾患などの慢性疾患の罹患率の上昇を背景に、内視鏡手術の総件数は2030年までに208百万件に達すると予測されています。
内視鏡手術機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/endosurgery-devices-market/104414
内視鏡手術機器に関する市場調査によると、高度な視覚化と画像処理技術、AI統合、使い捨て内視鏡などの技術進歩とイノベーションにより、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、外来手術センター（ASC）の着実な増加と世界的な高齢化の進行も市場成長を後押ししています。
しかし、厳格な規制とコンプライアンス要件が今後数年間、市場成長を抑制する要因となる可能性があります。これにより、製品発売や市場参入が遅れ、市場成長が阻害される恐れがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341956/images/bodyimage1】
内視鏡手術機器市場セグメンテーションの傾向分析
内視鏡手術機器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、内視鏡手術機器の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
内視鏡手術機器市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104414
内視鏡手術機器市場は、アプリケーション別に基づいて、消化器手術、婦人科手術、泌尿器科手術、肥満手術、一般手術、その他のアプリケーションに分割されています。これらのうち、泌尿器科手術分野は、泌尿器疾患や泌尿器がんの罹患率の上昇、低侵襲手術や内視鏡手術への関心の高まりを背景に、予測期間中に急速な成長を遂げると予想されています。主要企業各社は、高まる需要に対応するため、高度な機器やデバイスの開発に投資しています。例えば、Olympus Corporation は、内視鏡泌尿器科向けの新製品である4Kカメラヘッド「CH-S700-08-LB」の発売を発表しました。
内視鏡手術機器の地域市場の見通し
内視鏡手術機器市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は、低侵襲手術の普及率が高いこと、高度に発達した医療施設が存在すること、慢性疾患の罹患率が増加していること、そして次世代内視鏡手術技術の早期導入が進んでいることなどから、予測期間中に32.5%以上のシェアを占めると予想されています。