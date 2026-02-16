リンクスオリジナル、Ryzen Embedded R2314搭載 低価格ミニPC「LC2314」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、オフィスPCやリモートワーク用PCの省スペース化はもちろん、業務用端末や組込みなど法人用途にも最適なAMD RyzenTM Embedded R2314搭載ミニPC「LC2314」を2026年2月21日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆LC2314
LC2314は、AMD RyzenTM Embedded R2314 Processorを搭載した高性能ミニPCです。わずか10cm四方の極めてコンパクトな筐体に4コア4スレッドのCPUと8 GBのメインメモリ、256 GBのM.2 SATA 高速SSDを搭載しています。HDMIとDisplayPortを組み合わせて最大2画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタの環境にも対応します。高いコストパフォーマンスとコンパクト設計により、オフィスPCやリモートワーク用PCの省スペース化はもちろん、業務用端末や組込みなど法人用途にも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341796/images/bodyimage1】
◆LC2314製品特徴
・AMD RyzenTM Embedded R2314 Processor搭載
LC2314は4コア4スレッドの高性能CPU、AMD RyzenTM Embedded R2314を搭載しています。Zen+アーキテクチャを採用したプロセッサで、最大で4Kの高解像度出力に対応するAMD Radeon Graphicsを搭載し高性能・低消費電力・低発熱のバランスを高い水準で実現しています。オフィスPCのリプレースだけでなく業務用システムの制御端末やシンクライアントPC、デジタルサイネージのSTBなど幅広い用途に適した組込み向けプロセッサです。
・HDMI、DPによる最大2画面出力
大多数のモニターに対応するHDMIやDisplayPort端子を搭載し、大画面モニターを繋げてワイドなデュアルディスプレイ環境を構築することができます。
・VESA対応
付属のマウンターを使用することでVESA規格に対応したモニターなどへ固定することができます。コンパクトな筐体をモニター裏に隠すことで、モニターやLANケーブルなどの配線を1箇所に集約できるだけでなく、さらなる省スペース化を実現します。
※モニターによってはVESA規格のネジ穴が無いなど、付属のマウンターに対応しない場合があります。取り付けの際はVESA対応製品をご使用ください
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
コンパクトな筐体に2つのUSB 3.2端子や有線LANポートなどを搭載し、高い拡張性を実現しています。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
LC2314-8/256-W11Pro(R2314)
◆発売日
2026年2月21日
◆推奨価格(税抜)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/lc2314/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/LC2314.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆LC2314
LC2314は、AMD RyzenTM Embedded R2314 Processorを搭載した高性能ミニPCです。わずか10cm四方の極めてコンパクトな筐体に4コア4スレッドのCPUと8 GBのメインメモリ、256 GBのM.2 SATA 高速SSDを搭載しています。HDMIとDisplayPortを組み合わせて最大2画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタの環境にも対応します。高いコストパフォーマンスとコンパクト設計により、オフィスPCやリモートワーク用PCの省スペース化はもちろん、業務用端末や組込みなど法人用途にも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341796/images/bodyimage1】
◆LC2314製品特徴
・AMD RyzenTM Embedded R2314 Processor搭載
LC2314は4コア4スレッドの高性能CPU、AMD RyzenTM Embedded R2314を搭載しています。Zen+アーキテクチャを採用したプロセッサで、最大で4Kの高解像度出力に対応するAMD Radeon Graphicsを搭載し高性能・低消費電力・低発熱のバランスを高い水準で実現しています。オフィスPCのリプレースだけでなく業務用システムの制御端末やシンクライアントPC、デジタルサイネージのSTBなど幅広い用途に適した組込み向けプロセッサです。
・HDMI、DPによる最大2画面出力
大多数のモニターに対応するHDMIやDisplayPort端子を搭載し、大画面モニターを繋げてワイドなデュアルディスプレイ環境を構築することができます。
・VESA対応
付属のマウンターを使用することでVESA規格に対応したモニターなどへ固定することができます。コンパクトな筐体をモニター裏に隠すことで、モニターやLANケーブルなどの配線を1箇所に集約できるだけでなく、さらなる省スペース化を実現します。
※モニターによってはVESA規格のネジ穴が無いなど、付属のマウンターに対応しない場合があります。取り付けの際はVESA対応製品をご使用ください
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
コンパクトな筐体に2つのUSB 3.2端子や有線LANポートなどを搭載し、高い拡張性を実現しています。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
LC2314-8/256-W11Pro(R2314)
◆発売日
2026年2月21日
◆推奨価格(税抜)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/lc2314/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/LC2314.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ