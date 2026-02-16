エクスプロージョン合同会社(以下、X-PLOSION)は、同社が展開する温浴入浴料「Karada Totonou ProBath(からだ整うプロバス)」を使用したコラボレーション企画を、埼玉県草加市の温浴施設・湯乃泉 草加健康センターにて、2026年2月17日(火)から3月2日(月)までの期間限定で実施いたします。





本施策は、「日常の中で心身を整える習慣をつくる」という同商品の考え方を、温浴施設というリアルな場で体験として届ける取り組みです。期間中は、施設内の浴槽にて「Karada Totonou ProBath(からだ整うプロバス)」を使用し、毎日内容が変わる“日替わりプロバスの湯”を展開します。





「X-PLOSION × 草加健康センター」コラボ 正面玄関のれん









◇入浴を、ただのリラックスで終わらせない

「Karada Totonou ProBath(からだ整うプロバス)」は、プロテインやサプリメントを通じて、日本の若者のコンディショニングを支えてきたX-PLOSIONが、入浴という日常的な行為に改めて向き合い、開発した温浴入浴料です。

運動後だけでなく、仕事終わりや休日など、生活のさまざまな場面で自分のコンディションを整える時間を持ってほしい。そんな想いから、入浴を“何となく過ごす時間”ではなく、“意識して自分と向き合う時間”として捉え直しています。









◇来るたびに変わる、プロバスの湯

今回のコラボレーションでは、「Karada Totonou ProBath」をベースに、日ごとにテーマや香りを変えた“プロバスの湯”を実施します。一度きりの体験ではなく、何度訪れても違った楽しみ方ができることを重視しました。

日替わり湯の内容は、以下の通り。(※変更の可能性あり)





・2/17(火) ラベンダー

・2/18(水) 森

・2/19(木) ゆず

・2/20(金) バラ

・2/21(土) オレンジ

・2/22(日) ラベンダー

・2/23(祝) 森

・2/24(火) ユーカリ

・2/25(水) ヒノキ

・2/26(木) バラ

・2/27(金) オレンジ

・2/28(土) ゆず

・3/1 (日) ユーカリ

・3/2 (月) ラベンダー









◇湯上がりに残る、ひとつの区切り

本施策では、温浴による温かさとともに、入浴後に汗をかいた後のような爽快感を感じられる時間を意識した体験設計を行っています。湯から上がるタイミングで、気持ちが切り替わるような感覚を持ち帰っていただければと考えています。

※本表現は入浴時の一般的な体感を示すものであり、特定の効果・効能を保証するものではありません。体感には個人差があります。









◇初日はファン向け貸切イベントを開催

施策初日となる2月17日(火)には、X-PLOSIONファン限定の貸切イベントを開催予定です。当日は、スペシャルゲストに元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二氏・畑山隆則氏・渡嘉敷勝男氏をお招きし、 商品に込めた背景や想いに触れながら、ボディメンテナンスの重要性について考える特別な時間をお過ごしいただきます。









◇数量限定で入浴剤サンプル・オリジナルステッカーを配布





オリジナルコラボステッカー





本コラボレーション期間中、「Karada Totonou ProBath」を実際に体験した記憶を持ち帰っていただく取り組みとして、入浴剤サンプルおよびオリジナルステッカーを数量限定で配布します。

入浴剤サンプルは、ご自宅でも「整える入浴時間」を試していただくことを目的としたもので、ステッカーは本企画の世界観を表現したノベルティです。いずれも配布数には限りがあり、なくなり次第終了となります。

※配布条件や配布方法の詳細は、館内掲示にてご案内いたします。









＜実施概要＞

●企画名：Karada Totonou ProBath × 湯乃泉 草加健康センター

●期間 ：2026年2月17日(火)～3月3日(月)

●場所 ：湯乃泉 草加健康センター(埼玉県草加市)

●内容 ：・「Karada Totonou ProBath」を使用したコラボレーション

・施設内コラボジャック

・日替わりプロバスの湯の展開





○2月17日(火)ファン向け貸切イベント

スペシャルゲスト：渡嘉敷勝男、竹原慎二、畑山隆則





「Karada Totonou ProBath」パッケージ各種









＜商品情報＞

●商品名 ： Karada Totonou ProBath(からだ整うプロバス)

●種別 ： 入浴料（浴用化粧料）

●内容量 ： 3kg

●価格 ： 3,999円（税込）

●種類 ： 8種(ラベンダー、無香料、バラ、ユーカリ、森、ゆず、

ヒノキ、オレンジ)

●販売ページ： https://store.x-plosion.jp/view/category/ct012bath









◇湯乃泉 草加健康センターについて





湯乃泉 草加健康センター





湯乃泉 草加健康センターは、埼玉県草加市にある老舗の温浴施設です。

広々とした浴場や高温サウナ、食事処、休憩スペースなどを備え、地域住民から遠方の来館者まで幅広い層に親しまれています。

とくにサウナ・温浴を目的とした来館者も多く、日常使いから一日滞在まで、それぞれのスタイルで利用できる点が特徴です。長年にわたり培われてきた運営ノウハウと、温浴文化への理解の深さから、多くのファンを持つ施設として知られています。

今回のコラボレーションは、同施設が大切にしてきた「入浴を通じて心身を整える」という考え方と、「Karada Totonou ProBath」が目指すコンディショニングの思想が重なったことから実現しました。





＜施設基本情報＞

●施設名 ： 湯乃泉 草加健康センター

●所在地 ： 埼玉県草加市

●施設形態 ： 温浴施設(サウナ・浴場・飲食・休憩スペース併設)

●公式サイト： https://yunoizumi.com/souka/

※営業時間・料金等の詳細は公式サイトをご確認ください。









【会社概要】

会社名 ： エクスプロージョン合同会社

事業内容 ： スポーツサプリメント、プロテイン、入浴料等の企画・販売

公式サイト ： https://x-plosion.jp

オンラインストア： https://store.x-plosion.jp