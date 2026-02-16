和歌山労働局は、2026年3月7日(土)に、大阪産業創造館にて合同企業説明会「わかやま就職フェア in 大阪」を開催いたします。





広報チラシ





イベント詳細： https://hataracoorde.com/events/events-10434/





本イベントは、和歌山県へのUIJターン就職を希望する方と、県内企業とのマッチングイベントです。「和歌山にはどんな会社があるの？」「わざわざ現地に行くのは大変」という方必見。当日は、和歌山県を代表する優良企業30社が大阪に集結。仕事内容や社風、和歌山で働く魅力を採用担当者から直接聞くことができる貴重な機会です。









■「わかやま就職フェア in 大阪」3つの注目ポイント

1. メーカー、IT、金融、県庁まで！和歌山の「働く」が大阪に集結

当日は、世界に誇るニッチトップの製造業をはじめ、医療福祉、建設、金融、小売、IT、そして和歌山県庁や和歌山県警察など、バラエティ豊かな30社が出展します。

ナビサイトや求人票だけでは伝わらない「社風」や「社員の人柄」を、採用担当者から直接聞くことができます。「こんな面白い会社があったんだ！」という新しい発見があります。





2. 和歌山まで行かずに「一気見」できるタイパの良さ

会場はアクセス抜群の「大阪産業創造館(堺筋本町)」。和歌山まで足を運ばなくても、大阪市内でこれだけの企業と一度に出会えます。

2026年・2027年卒業予定の学生はもちろん、既卒3年以内の方、一般求職者の方まで幅広く歓迎。「まずは話を聞いてみたい」という気軽な参加も大歓迎です。





3. 参加者全員に「就活ノウハウ」特典をプレゼント

参加費は無料です。さらに来場特典として、参加者全員に「内定を勝ち取るためのエントリーシート実例集」をプレゼントいたします。これからの就職活動に直結するノウハウが詰まった一冊です。









■開催概要

名称 ：わかやま就職フェア in 大阪

日時 ：2026年3月7日(土) 13:00～16:00

会 ：大阪産業創造館 3階

(〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-4-5)

アクセス：地下鉄「堺筋本町駅」より徒歩約5分

出展数 ：和歌山県の企業 30社

対象 ：一般求職者、学生(26卒・27卒)、既卒3年以内の方

参加費 ：無料

特典 ：「内定を勝ち取るためのエントリーシート実例集」

主催 ：和歌山労働局・和歌山県・和歌山市





参加企業はこちら





■お申し込み方法

下記URLの申し込みフォームよりエントリーしてください。

URL ： https://forms.office.com/r/bbn2UET4Re

締め切り： 2026年3月6日(金)