「にいがたサステナブル地域創生投資事業有限責任組合」の追加出資受け入れについて

株式会社Tryfunds（代表取締役 丹野裕介、以下「Tryfunds」）は、Tryfundsグループでファンド運営・投資助言事業を担う株式会社Tryfunds Investment（代表取締役 丹野裕介）が運営するTryfunds Investment 1号有限責任事業組合を通じて、第四北越キャピタルパートナーズ株式会社（代表取締役 川邊正則）と共同で運営する「にいがたサステナブル地域創生投資事業有限責任組合」（以下、本ファンド）について、本ファンドの趣旨にご賛同いただいた日本生命保険相互会社（社長：朝日 智司）、三井住友信託銀行株式会社（社長：大山 一也）にご参画いただきましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、新潟県の課題解決と地域活性化に不可欠な「観光」「脱炭素・エネルギー」「健康・医療」「インフラ」「農業」関連事業への投資を通じて、新潟県の持続可能な経済成長と地域の面的活性化を支援いたします。

Tryfundsは「意志ある挑戦を創造する」という経営理念の下、地域や社会に貢献できる挑戦（事業）への投資を実施しています。投資先に対して、事業戦略策定、海外進出、人材採用など、Tryfundsの強みである 「企業のミッシングパーツ（戦略実現のために補うべき経営資源）調達」支援を行うことで、地域社会に大きなインパクトを提供できるよう、本ファンドを運営してまいります。

主な事業：新規事業開発支援、海外進出支援、人材採用支援、M&Aアドバイザリー、事業投資

所在地：東京都港区芝3-1-14 芝公園阪神ビル5階

代表者：丹野 裕介

URL： https://tryfunds.co.jp/

