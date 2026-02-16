カインズのキッズ向けDIYワークショップ「木でつくるリフレクター」に名工銘鈑が技術協力

名工銘鈑株式会社

愛知県北名古屋市に本社を置く印刷加工メーカーの名工銘鈑株式会社（代表取締役社長：田中俊行）は、株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市）が店舗で展開するキッズ向けDIYワークショップ「木でつくるリフレクター」において、体験に使用する木製パーツの加工を担当しました。本ワークショップは、「カインズ にゃん祭り 2026」にあわせて実施されており、カインズの一部店舗にて順次開催されます。名工銘鈑は本取り組みを通じて、子どもたちの”ものづくり体験”を技術面から支え、未来へつなげてまいります。

親子でつくる、世界にひとつの「木でつくるリフレクター」

画像提供：株式会社カインズ

木でつくるリフレクター」とは

「木でつくるリフレクター」は、親子でも、また小学生がひとりでも参加できるキッズ向けDIYワークショップです。レーザー加工機で精密にカットした木製キーホルダーに色を塗り、自分だけの作品づくりを楽しむことができます。完成したキーホルダーには、3Mスコッチ(R)「プリズム高輝度反射シート」を使用しており、夜道や停電時などの暗い場所でも光を反射する、安全性に配慮したアイテムに仕上がります。ワークショップでは、複数のモチーフの中からお好みのデザインを1点選び、ものづくりの楽しさとともに、安全への意識を自然に学ぶことができます。

＜イベント概要＞

▸ お子様でもご参加可能なイベントです

▸ 参加費：500円（税込）

▸ 申込方法：事前予約不可／開催当日に店頭にて先着順受付

※Webおよび電話でのお申し込みは受け付けておりません

▸ 開催期間：2026年3月1日まで

▸ 開催場所：カインズ36店舗

▸ 開催回数：全79回を予定

▸ 選択できるデザインは、店舗により異なる場合があります

開催店舗や日程の詳細は、下記リンクより「リフレクター」で検索、または本リリース内のQRコードよりご確認いただけます。

https://reserve.cainz.com/search#tab=event

ものづくりへの興味を育み、未来へ

本取り組みは、2025年9月に東京ビッグサイトで開催された「第18回 LIFE×DESIGN」での出会いをきっかけに、ものづくりを多くの子どもたちに楽しんでもらいたいという思いから実現しました。本ワークショップで使用される木製パーツは、カインズから支給された材料およびデータをもとに、名工銘鈑のレーザー加工機で加工しています。手触りや角処理への配慮、塗りやすさ、形状の再現性といった点にこだわり、子どもたちが安心してものづくりを楽しめる環境を支えています。

株式会社 カインズ 宮城美香

展示会で拝見したレーザー加工品の仕上がりが美しく、その技術力に魅力を感じてお声掛けしました。これまでは店舗のレーザー加工機で対応していましたが、規模拡大に向けて外部での加工拠点を検討していたところ、星野様が快くご対応くださり、納期や価格についても親身に相談にのっていただけたことが依頼する際の大きな要因です。

名工銘鈑株式会社 星野加守宏

これまで自動車業界で磨いてきた細やかな加工技術を活かし、カインズ様にご協力が出来る事に感謝をしています。今回のワークショップを通じて、子どもたちが「つくること」の楽しさを知り、ものづくりに興味を持つきっかけになれば幸いです。

名工銘鈑株式会社 企業情報

大手自動車部品メーカー様から数多くのご依頼をいただき、過酷な環境での信頼性を求められる自動車業界において、多くの信頼を得ております。 印刷・加工に関する知識や技術を磨き続け、多様な材料を用いた製品を提供することで、お客様の様々なニーズに対応しています。

会社名：名工銘鈑株式会社

代表者：代表取締役社長 田中 俊行

設立：1958年4月7日

事業内容：印刷、加工、品質管理、技術開発

本社所在地：愛知県北名古屋市山之腰天神東3番地

会社URL：https://www.meiko-meihan.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/meiko_m1958/

EC：https://mokuzakka.theshop.jp/