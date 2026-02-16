開始わずか3時間で完売オリパも出現！YouTuber「ぷろたん」×日本トレカセンターのコラボオリパが2月13日より販売中

株式会社日本トレカセンター※画像はイメージです。実際のデザインと異なる場合や、完売により既に表示されていない場合もございます。

株式会社日本トレカセンター（本社：東京都、代表取締役CEO：大山 敏浩）は、大人気YouTuber「ぷろたん」さんとのコラボレーション企画として、2026年2月13日（金）21:00より「コラボオリパ（オリジナルパック）」の販売を開始いたしました。

本企画は、販売開始直後より多くのユーザー様にご参加いただき、開始わずか3時間足らずで完売するオリパが出るなど、ロケットスタートを記録しております。

■ コラボ動画公開中！

ぷろたんさんのチャンネルにて、実際に日本トレカセンターのオリパに挑戦する様子が公開されています。

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=kEoWF9zyKXA

■ すでに完売商品も！大好評のラインナップ

ぷろたんさんとのコラボ開催を記念し、「総還元率100%越え」を目指した常識破りのラインナップをご用意いたしました。

各ジャンルともリリース直後から凄まじい勢いで引かれており、一部のオリパはすでに完売が出るなど大きな反響をいただいております。

【コラボオリパの展開ジャンルと特徴】

販売状況はリアルタイムで変動いたします。詳細は公式サイトをご確認ください。

- ポケモンカード

総還元率100%越えの「超高還元ループ」仕様や、1/14の確率でコインが増える「ミステリーオリパ」など、初心者から上級者まで楽しめるラインナップ。

- ワンピースカード

「ルフィ乱舞祭」と題し、3等以上で200枚以上の高レアリティカードを封入。プラチナ会員限定の「がんばルフィ」狙い撃ちオリパも登場。

- 遊戯王カード

19コインという手軽さで挑戦でき、「ホルアクティ」などの超高額カード獲得のチャンスがある「究極神争奪戦」を開催。

- ホビー・雑貨

入手困難な「Nintendo Switch 2（最新モデルゲーム機）」や「PlayStation 5」、Apple製品、人気スニーカー（Travis Scottコラボモデル）などが当たる豪華仕様。

【販売期間】

2026年2月13日（金）～ 無くなり次第終了

【詳細】

日本トレカセンター公式サイト：https://japan-toreca.com/

YouTuber「ぷろたん」プロフィール

チャンネル登録者数212万人（2026年2月時点）を誇る人気動画クリエイター。 「筋トレ」と「大食い」という相反するジャンルを掛け合わせた独自の動画スタイルで絶大な支持を集める。ボディビル大会への出場経験に裏打ちされた鍛え抜かれた肉体美を持ちながら、欲望のままに食事を楽しむ親しみやすいキャラクターとのギャップが最大の魅力。 動画投稿のみならず、アパレルブランド「PROISM」のプロデュースを手掛けるなど、実業家としても多方面で活躍している。

日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。

公式サイト：https://japan-toreca.com/

お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビーをはじめ、多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。

手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したり、ご自身のペースで自由に楽しめます。

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

https://jtc.center/

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営