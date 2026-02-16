「自分にしかできない価値」を言語化する--「アポ100」体制に基づく次世代リーダー育成研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回の勉強会では、「自分にしかできないことをどう定義するか」というテーマを通じて、次世代リーダー育成の視点から自己理解と再現性のある成果創出について議論が行われました。

冒頭では、「他にやる人がいないから担う」のではなく、“自分だからこそ出せる価値は何か”を明確にすることが、リーダーとしての第一歩であるという考え方が共有されました。自身が高いパフォーマンスを発揮できる領域はどこか、どのような業務において強みが活きるのかを棚卸しすることで、個人の役割定義をより解像度高く描く時間となりました。

また、評価の捉え方についても議論が行われました。成果指標や数値は重要である一方で、「誰と比較するか」によって自己評価は大きく変わるという視点が提示されました。ブランド力や知名度の高い存在と比較すれば過小評価につながる可能性もありますが、視点を変えれば独自の強みが際立つこともあります。

リーダーに求められるのは、他者との単純比較で自らの価値を下げることではなく、自分の強みを正しく認識し、再現可能な形に落とし込むことです。自己評価を適切に保つことは、メンバーを導く立場に立つうえでも重要な要素となります。

後半では、「これから後輩が入社してきたときに、何を伝えられるか」という視点が共有されました。これまでの経験や成果の積み重ねを言語化できていなければ、育成は属人的なものになってしまいます。一方で、思考プロセスや工夫を整理し、言語化しておくことで、次世代に引き継げる“型”が生まれます。

言語化できることは、再現性を持たせることにつながる。

再現性があるからこそ、組織は拡大できる。

本勉強会は、個人の強みを見つめ直す場であると同時に、将来的にチームを率いる存在としての自覚を醸成する機会となりました。自らの価値を定義し、それを他者に伝え、再現できる形にする--その積み重ねが、組織全体の成長を支える基盤となっています。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

研修実施概要

開催日：2月10日(火)11:30～12:00

形式：オンライン

参加人数：約5名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency