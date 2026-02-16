Desigual × M. Christian Lacroix

INTS It’s not the same JAPAN株式会社

- オーキッド、オプアート、そして純度の高いカラーの世界 -

Desigual（デシグアル）は、M. Christian Lacroix（ムシュー・クリスチャン・ラクロワ）とのアイコニックなシーズナルコラボレーションより、最新のSS26コレクションを発表しました。

夏のスピリットを鮮やかに映し出す本コレクションは、プリント、エネルギー、そして表現の自由をアイデンティティの核として祝福する、躍動感あふれるラインナップです。

SS26は、色彩とビジュアルが織りなすシンフォニー。すべてのガーメントが、M. Christian Lacroixのタイムレスな世界観へと誘う扉となります。文化的遺産、花々の詩情、そして現代的なデザインビジョンが交差するクリエイティブな対話。そこには、すべてのシルエットの中心に「感情」が据えられています。

2つのクリエイティブユニバース、ひとつのコレクション

本コレクションは、自然に共存する2つの創造的世界観の対話によって構築されています。

ひとつは、エスニックなインスピレーションを現代的に再解釈した世界観。古代エジプトの甲虫の虹色の輝きや伝統的なブランケットといった、文化的・絵画的なモチーフが、水彩画のような繊細さを纏いながらプリントとして昇華されています。

もうひとつは、よりグラフィカルで華やかなフローラルの世界観。主役となるのはオーキッド（蘭）のモチーフ。マルチカラーで大胆に拡大されたプリントとして表現され、東洋的な美意識に着想を得たオプアートパターンと重なり合います。

シルエットは、自由で表現力豊かな女性に向けた、カジュアルでありながら洗練されたワードローブを打ち出しています。

流れるようなシャツドレスやマキシドレス、ハンカチーフスカート、バレルカットパンツ、コントラストディテールを効かせたグラフィックTシャツがコレクションの軸を成します。

さらに、キルティングのパッチワークジャケットや、プリントチュールドレス、透け感のあるシャツなどの繊細なピースが、軽やかさとレイヤードの遊びを加えます。

アクセサリーには、フリンジをあしらったプリント＆キルティングツイルバッグ、厳選されたスカーフがラインナップ。それらのピースが全体を統一し、プリントを象徴的なテーマとして際立たせています。

マテリアルと環境保全のための主体的な選択

素材には、快適性、流動性、そして責任ある選択を兼ね備えたファブリックを採用。

BCIコットン、オーガニックコットン、Lenzing(TM) Lyocell、TENCEL(TM)、リサイクルポリエステル、しなやかなアセテートなどを取り入れ、よりコンシャスなファッションへのコミットメントを体現しています。

クリエイティブ・ステートメント

このコレクションは、ひとつのマニフェストとして存在しています。

説明するのではなく、宣言する。

感情的で、ダイレクトで、確信に満ちた表現。理屈を超えて、直感とアティチュードに訴えかけます。

ファッションとは表現であり、想像力であり、帰属意識であること。

カラーはエネルギーであり、プリントはアイデンティティであり、デザインは自由の形であること。

それがすべてのガーメントが共有する信念です。

Desigual SS26 by M. Christian Lacroix コレクションは、現在、全国のDesigualストアおよび公式オンラインストアにて展開中

ABOUT DESIGUAL

Desigualは1984年にバルセロナで創業したインターナショナルファッションブランド。

唯一無二の個性と強いキャラクターを持つクリエイションを通して、ポジティブさとオーセンティシティを纏うスタイルを提案し、一人ひとりが“自分らしさ”を表現することを後押ししています。

現在、約2,000名の従業員を擁し、95か国で展開。10の販売チャネル、282のモノブランドストアを展開し、ウィメンズ、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズの5カテゴリーを展開しています。