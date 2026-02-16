ポットにして、タネをまいて、育てて、収穫する。親子ではじめる野菜栽培キット「ベジパック」― パッケージがポットに変わる、食育にもつながる栽培体験 ―
わかりやすい表面パッケージと、インテリアのアクセントになる裏面パッケージ
聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は、2026年2月16日、野菜を育てる楽しさと食育のきっかけを提供する栽培キット「ベジパック」を発売しました。
「ベジパック」は、栽培が初めての方や親子でも取り組みやすいよう、準備や手順をできるだけシンプルに設計。種まきから発芽、生長までの過程を、無理なく楽しめる内容になっています。
パッケージの表面は、売り場で育てる野菜がひと目でわかるデザインに。裏面にはそれぞれの野菜に合わせたポップなカラーリングを採用し、インテリアとしても楽しめる仕上がりです。
当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ SEISHIN PLUS+［ https://seishin-plus.ocnk.net/product/559 ］にて購入可能です。
パッケージを切るだけ。遊び心のあるパッケージ設計
子どもにもわかりやすい裏面のイラスト
ベジパックの最大の特長は、パッケージをカットしてポットとして使えるユニークな仕様。
裏面には育て方の説明がわかりやすく記載されており、ハサミで切るところから栽培がスタートします。ハサミを使って形をつくる工程も含め、「育てる前から関われる」体験が、子どもの興味を自然に引き出します。
「ポットに仕立てる → タネをまく → 育てる → 収穫する」という一連の流れを通して、栽培の工程を段階的に体験できる構成です。手を動かしながら植物の生長を見守ることで、親子の会話が生まれ、育てる時間そのものを共有するきっかけになります。
苦手な野菜も「にんじん抜いていい？」と興味津々
野菜を育てることが、食への興味につながる“食育キット”
自分で育てた野菜が芽を出し、葉を広げていく姿は、日々の食卓への関心を高めるきっかけになります。
ベジパックは、野菜を「食べるもの」だけでなく、「育てるもの」として知る体験を大切にした栽培キットです。
難しい知識がなくても始められるため、食育の入り口としても取り入れやすく、家庭はもちろん、ギフトにもおすすめです。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vwjVUuHfazg ]
01 枝豆
02 ミニキャロット
03 ネギ
04 ミニトマト
02 ミニキャロットのパッケージデザイン
売り場でも、暮らしの中でも映えるデザイン
表面は売り場で目を引くデザイン、裏面は説明とクラフト要素を兼ね備えた構成に。
育てている間も、キッチンや窓辺に置くだけで空間が明るくなる、ポップで親しみやすいビジュアルに仕上げました。
02 ミニキャロットのセット内容
商品詳細
セット内容
商品名：ベジパック
品 番：GD-1058
サイズ：W14cm×D6.5cm×H17cm
内 容：スタンドパック/インナーポット/鉢底シート/培養土/種/説明書
販売日：2026年 2月 16日
価 格：660円（税込）
U R L ：https://seishin-plus.ocnk.net/product/559
会社概要
聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。
1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。
1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。
現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。
「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。
社名：聖新陶芸株式会社
住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71
業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製
コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/
問い合わせ先：info@seishin-tougei.com