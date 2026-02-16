ポットにして、タネをまいて、育てて、収穫する。親子ではじめる野菜栽培キット「ベジパック」― パッケージがポットに変わる、食育にもつながる栽培体験 ―

聖新陶芸株式会社わかりやすい表面パッケージと、インテリアのアクセントになる裏面パッケージ

聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は、2026年2月16日、野菜を育てる楽しさと食育のきっかけを提供する栽培キット「ベジパック」を発売しました。

「ベジパック」は、栽培が初めての方や親子でも取り組みやすいよう、準備や手順をできるだけシンプルに設計。種まきから発芽、生長までの過程を、無理なく楽しめる内容になっています。

パッケージの表面は、売り場で育てる野菜がひと目でわかるデザインに。裏面にはそれぞれの野菜に合わせたポップなカラーリングを採用し、インテリアとしても楽しめる仕上がりです。

当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ SEISHIN PLUS+［ https://seishin-plus.ocnk.net/product/559 ］にて購入可能です。

パッケージを切るだけ。遊び心のあるパッケージ設計

子どもにもわかりやすい裏面のイラスト

ベジパックの最大の特長は、パッケージをカットしてポットとして使えるユニークな仕様。

裏面には育て方の説明がわかりやすく記載されており、ハサミで切るところから栽培がスタートします。ハサミを使って形をつくる工程も含め、「育てる前から関われる」体験が、子どもの興味を自然に引き出します。

「ポットに仕立てる → タネをまく → 育てる → 収穫する」という一連の流れを通して、栽培の工程を段階的に体験できる構成です。手を動かしながら植物の生長を見守ることで、親子の会話が生まれ、育てる時間そのものを共有するきっかけになります。

苦手な野菜も「にんじん抜いていい？」と興味津々野菜を育てることが、食への興味につながる“食育キット”

自分で育てた野菜が芽を出し、葉を広げていく姿は、日々の食卓への関心を高めるきっかけになります。

ベジパックは、野菜を「食べるもの」だけでなく、「育てるもの」として知る体験を大切にした栽培キットです。

難しい知識がなくても始められるため、食育の入り口としても取り入れやすく、家庭はもちろん、ギフトにもおすすめです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vwjVUuHfazg ]

01 枝豆02 ミニキャロット03 ネギ04 ミニトマト02 ミニキャロットのパッケージデザイン売り場でも、暮らしの中でも映えるデザイン

表面は売り場で目を引くデザイン、裏面は説明とクラフト要素を兼ね備えた構成に。

育てている間も、キッチンや窓辺に置くだけで空間が明るくなる、ポップで親しみやすいビジュアルに仕上げました。

02 ミニキャロットのセット内容商品詳細

セット内容

商品名：ベジパック

品 番：GD-1058

サイズ：W14cm×D6.5cm×H17cm

内 容：スタンドパック/インナーポット/鉢底シート/培養土/種/説明書

販売日：2026年 2月 16日

価 格：660円（税込）

U R L ：https://seishin-plus.ocnk.net/product/559

会社概要

聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。

1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。

1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。

現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

社名：聖新陶芸株式会社

住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71

業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製

コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/

問い合わせ先：info@seishin-tougei.com