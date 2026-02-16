フレッシュで雑味のないワイナリー仕込みの”りんごジュース”がこの冬登場。醸造家が長野のりんごと向き合いました【久世福商店】

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年2月16日（月）から、「ワイナリー仕立てのりんごジュースフェア」を開催します。この記事では、この冬初登場したワイナリーの醸造家たちが作ったりんごジュース3種をご紹介します。

この冬誕生。ワイナリー生まれのりんごジュース

長野のワイナリーで作った、長野県産りんご100％使用のストレートジュースが誕生しました。りんごの個性を活かした、以下の3種類をご用意しました。それぞれの品種がもつ個性を、そのままグラスで楽しんでいただけます。

秋映シナノゴールドふじ

秋映 ：甘味が強くリッチな味わい

シナノゴールド：甘さと酸味のバランスが良い

ふじ ：しっかりとした酸味が特徴

りんご本来の味わいを活かす、ワイナリーの“ぶどうプレス機”のやさしい絞り方

最大の特徴は、ワイナリーでぶどうを搾るために使われているプレス機を使用していること。一般的にりんごジュース作りに使用するスクリュープレスとは異なり、ワイナリーのプレス機は「やさしく、強く絞りすぎない」製法。熱の発生も少ないため、えぐみや渋みが出にくく、りんご本来のフレッシュな香りと味わいを引き出すことができます。

手作業で選別する長野県産りんご

ジュースづくりで大切にしているのが、原料となるりんごの選別です。傷んだ部分や味を損なう部分は手作業で丁寧に取り除き、良質な果実だけを使用。この地道な工程が、雑味のないクリアな味わいを生み出しています。

ワインを知り尽くした醸造家が、りんごと向き合う

醸造担当山崎さん

このりんごジュースを手がけたのは、サンクゼールの丘（長野県飯綱町）のワイナリーで、日々ワイン造りに向き合う醸造家たち。製造を担当した山崎さんも、その一人です。

「ワインもジュースも、“素材の良さをいかに素直に引き出すか”という点では同じだと思っています。子どもから大人まで、誰が飲んでも『おいしいね』と言ってもらえるジュースにしたいと思っています。長野のりんごの魅力を、そのまま味わってもらえたらうれしいです。」

商品情報

商品名：信州産果実 りんごジュース 秋映

価 格：1,101円（税込）

内容量：1000ml

賞味期限：製造日より360日（開封前）

販売経路：久世福商店 店舗（一部店舗を除く）

・公式オンラインショップ

秋映の詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fw00003

商品名：信州産果実 りんごジュース シナノゴールド

価 格：1,101円（税込）

内容量：1000ml

賞味期限：製造日より360日（開封前）

販売経路：久世福商店 店舗（一部店舗を除く）

・公式オンラインショップ

シナノゴールドの詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fw00002

商品名：信州産果実 りんごジュース ふじ

価 格：1,101円（税込）

内容量：1000ml

賞味期限：製造日より360日（開封前）

販売経路：久世福商店 店舗（一部店舗を除く）

・公式オンラインショップ

ふじの詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fw00001久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

■オンラインモール「たびふく」

https://kuzefuku-arcade.jp/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair

X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/

Instagram（旅する久世福e商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku_arcade/



Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/

Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/

Facebook（旅する久世福e商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku.arcade/



note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest