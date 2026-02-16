中部国際空港セントレア 第20回アジア競技大会のパートナーシップ契約を締結！

中部国際空港株式会社第20回アジア競技大会マスコット「ホノホン」

中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、2026年2月16日（月）に、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会と、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）（以下、「アジア競技大会」）におけるパートナーシップ契約を締結しました。

当社は開港以来、「世界中のお客様に感動と笑顔を届け、地域と社会とともに成長する」という想いを大切にしてきました。今大会は愛知・名古屋で開催され、このパーパスを体現し、次の未来へ向けて進化するための重要な機会です。アジア各国から訪れる多くの選手・関係者・観客の皆さまを、安全・安心・快適にお迎えし、地域とともに大会を盛り上げることで、中部の魅力発信と航空ネットワークの更なる成長につなげていきます。

また、セントレアグループビジョン2027（※）に掲げる「空港の枠を超えて進化する」姿勢のもと、本大会を通じて社員が新たな挑戦に取り組み、未来を担う人材が育つ機会を創出します。セントレアはこれからも、地域の皆さまとともに歩み、“いい空港”を追求し続けます。

※セントレアグループビジョン2027 ： https://www.centrair.jp/corporate/information/policy/vision2027.html

中部国際空港セントレアは本大会の公式空港として受入れ態勢を整えてまいります。

■協賛ランクおよび協賛カテゴリー

・ 協賛ランク ： Tier3 … オフィシャルスポンサー



・ 協賛カテゴリー ： 空港施設及び空港関連サービス

■本大会に関する取組み

第20回アジア競技大会の公式空港として、館内装飾などの機運醸成に取り組んでまいります。

※これまでの取り組み https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000597.000024522.html

（参考）第20回アジア競技大会 開催概要

・ 開催期間 ： 2026年9月19日（土）～10月4日（日）

・ メイン会場 ： 名古屋市瑞穂運動場公園陸上競技場

・ 選手団（選手・チーム役員） ： 最大15,000人

・ 実施競技 ： 41競技

・ 参加国 ： アジア45の国と地域

・ 大会HP ：https://www.aichi-nagoya2026.org/

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋 寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：304名 役員（常勤）含む ※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/