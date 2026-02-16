SBI日本少短、「SBI子ども希望財団」に寄付

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI日本少額短期保険株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：井上 久也、以下「当社」）は、社会貢献活動の一環として、公益財団法人 SBI子ども希望財団（所在地：東京都港区、理事長：世耕 久美子、以下「SBI子ども希望財団」https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/）に寄付を行いました。

当社は2011年から、eco証券などのペーパーレス化により削減された印刷費用等の一部を支援団体へ寄付することで、さまざまな事情を抱える子どもたちへの支援を行っています。SBI子ども希望財団は、児童福祉向上のため、助成金による関係施設の環境改善・充実、児童の自立支援、ケアワーカーへの研修、各種事業・団体・NPO法人等の支援、児童虐待防止に関する啓発及び普及活動等を行っています。



当社はSBI子ども希望財団の活動理念に賛同し、寄付を通じて全国の子どもたちが等しく健やかな毎日を過ごせるよう応援します。そして、さまざまな事情を抱える子どもたちへの支援を続けることで、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現を目指してまいります。



当社は企業理念である「保険をもっと身近に」「保険をもっと手軽に」「保険をもっと便利に」に基づき、保険が社会にとってより身近な存在となるよう、さまざまなステークホルダー（利害関係者）の要請に応えながら、今後も社会貢献活動に努めてまいります。