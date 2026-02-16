科学が証明した、別府の美肌湯治体験

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORT Galleria Midobaruはこのたび、株式会社ポーラが実施する「肌も心もよろこぶ美肌湯治」の企画において、美肌泉質を確認した別府の10のお宿のひとつに認定されました。

本認定は、実際にお客様が入浴される浴槽に注がれる温泉水を採取し、肌への作用を科学的に分析することで行われたものです。別府温泉では、「美整リペア温泉」「バリア・オアシス温泉」「ほぐしブースター温泉」「メルティング浄化温泉」という4つの美肌泉質が確認されており、その中でGalleria Midobaruは、乾燥が気になる方におすすめの「バリア・オアシス温泉」に該当しました。

分析の結果、当館の温泉には「角層細胞のはがれ具合が適度に調整され、うるおい力が高くなる作用」が確認され、肌のバリア機能を整え、しっとりとした艶のある肌へ導く効果が期待できます。日常の疲れを癒やすだけでなく、美肌づくりを目的とした“湯治体験”としても、高い価値を持つ温泉であることが科学的に裏付けられました。

「バリア・オアシス温泉」をより効果的に楽しんでいただくためのおすすめの入浴方法は、半身浴を取り入れること。全身を一度に温めすぎず、乾燥しやすい脚部をやさしくケアすることで、体への負担を抑えながら、じっくりとうるおいを巡らせることができます。入浴後のスキンケアでは、化粧水で水分を補給した後、クリームでしっかりとフタをする保湿ケアがおすすめです。温泉で高まったうるおい力を逃さず、より健やかな肌状態へ導きます。

この機会に、別府ならではの上質な温泉と穏やかな時間に身を委ね、肌の調子を整えながら、心までほどける癒やしのひとときを過ごしてみませんか。Galleria Midobaruは、日常を離れた特別な滞在体験を通して、皆さまをお迎えいたします。

別府の美肌温泉に関する詳細はこちら

https://beppu-tourism.com/feature/beautiful-skin2/

Galleria Midobaruのご予約はこちら

https://beppu-galleria-midobaru.jp/

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

SEKIYA RESORT Galleria Midobaru

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）は、大分県別府市の高台に佇むアートと温泉が融合したデザイナーズホテルです。館内には国内外のアーティストによる現代アート作品が配され、まるで“泊まれる美術館”のような非日常空間を演出。全室源泉かけ流しの温泉付き客室からは別府湾や別府市街を一望でき、訪れる人に“感覚を刺激する滞在体験”を提供しています。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。