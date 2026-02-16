【同時開催】「わんにゃんドーム」×「名古屋キャンピングカーフェア」お得な前売りセット券を販売！

テレビ愛知株式会社

テレビ愛知は、2026年2月21日(土) ・ 22日(日)の2日間、ペット同伴で楽しめる東海地区最大級のペットイベント「わんにゃんドーム2026 in Aichi Sky Expo」と、キャンピングカーの展示やアウトドアの遊びを体験できるイベント「名古屋キャンピングカーフェア 2026 SPRING」を、愛知県常滑市のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催いたします。

テレビ愛知では、同日・同会場で開催する両イベントにお得に入場ができる「前売りセット券」を販売開始いたしました。

両イベントを最もお得に楽しめる「前売りセット券」について

今回の同時開催を記念し、2つのイベントの前売り券を別々に購入するよりも500円お得になる

「前売セット券」を販売いたしました。

【チケット概要】

券種名： わんにゃんドーム＆名古屋キャンピングカーフェア 前売セット券

販売価格： 2,200円（税込） ※大人（中学生以上）のみ対象

販売場所： ローソンチケット限定（Lコード：43707）

販売URL：https://l-tike.com/search/?lcd=43811

販売期間： 現在発売中～2月20日（金）23：59まで（当日券のセット販売はございません）

【ご購入に関する重要なお知らせ（お子様連れ・ペット同伴の方へ）】

本チケットは中学生以上を対象としたセット券です。

お子様やペットについては入場ルールがイベントごとに異なるため、以下の点にご注意ください。

※小学生以下のお子様について

「名古屋キャンピングカーフェア」は小学生以下入場無料です。そのため、お子様分のセット券を購入する必要はございません。お子様については、別途「わんにゃんドーム」の「こども入場券（前売800円）」のみをお買い求めいただくのが最もお得です。

※ペット同伴のお客様について

「わんにゃんドーム」はペット入場無料ですが、「名古屋キャンピングカーフェア」へのペット同伴入場には、別途ペット入場料（1頭300円、2頭以上600円）が必要となります。セット券にペット料金は含まれておりませんので、キャンピングカーフェアチケット販売サイトよりペット券をお買い求めください。または当日会場窓口にてペット券をお買い求めください。

※会場当日 特別相互割引

「わんにゃんドーム2026 in Aichi Sky Expo」もしくは「名古屋キャンピングカーフェア 2026 SPRING」のチケットをお持ちのお客様は、もう一方のイベントに入場する際、会場当日券売場で半券または入場リストバンドをご提示いただければ、500円割引にて入場券をお買い求めいただけます。こちらの割引は、会場当日券売場でご購入される場合のみ適用されます。割引のためにご提示いただくチケット半券は、会場当日券の他、コンビニやチケット販売サイトにて事前にご購入されたチケットも対象となります。詳しくは会場当日券売場のスタッフにお問い合わせください。

両イベント共同飲食エリア「フードトラックパーク」を実施！

同時開催を記念して「フードトラックパーク」と題して両イベントの共同飲食エリアを実施いたします。エリア内には総勢24台のキッチンカーが集結！定番のガッツリ系メニューからスイーツまで、多種多様なグルメをお楽しみいただけます。また、屋内（Eホール内）にも飲食＆休憩ブースをご用意。屋内ではステージを楽しみながら、ゆったりとお食事をご堪能いただけます！

【概要】

名称：フードトラックパーク

会場： Aichi Sky Expo（常滑市セントレア5丁目）ホールF横 屋外スぺース

日時：2 月 21 日(土)、22 日(日) 10:00～17:00

入場：無料

イベント開催概要

■「わんにゃんドーム」の開催概要

名称：わんにゃんドーム2026 in Aichi Sky Expo

日時：2 月 21 日(土)、22 日(日) 10:00～17:00

会場： Aichi Sky Expo（常滑市セントレア5丁目）ホールF

主催：テレビ愛知、中日新聞社

協賛：県民共済、Aichi Sky Expo

後援：愛知県、（公社）愛知県私立幼稚園連盟、TOKAI RADIO、FM AICHI、ZIP-FM

協力：愛知ペット専門学校、IPCペットカレッジ、NPC高等学院

入場料：大人 前売 1,800 円（当日 2,000 円）

子供 前売800円（当日1,000円）

※こども料金は3歳以上12歳以下（3歳未満は無料）。

※障害者手帳をお持ちの方はご本人のみ当日料金より500円割引でチケットをご購入いただけます。会場の当日券売場にてお買い求めください。

わんにゃんドーム公式サイト：https://tv-aichi.co.jp/wannyan/2026/index.html

■「名古屋キャンピングカーフェア 2026 SPRING」開催概要

日時：2 月 21 日(土)、22 日(日) 10:00～17:00

会場： Aichi Sky Expo（常滑市セントレア5丁目）ホールD

主催：名古屋キャンピングカーフェア実行委員会（テレビ愛知、テレビ愛知企画で構成）

後援：ZIP-FM、FM AICHI

入場料：大人 前売 900 円 会場当日 1,100 円

小学生以下 入場無料

ペット 300 円/1 頭 600 円/2 頭以上

※小学生以下入場無料。

※前売券は各プレイガイドで2月23日（日）16:00まで購入可能です。

※会場入り口では会場当日券が購入可能です。

※会場当日券購入は現金のみの対応となります。

※ペットの同伴入場は可能ですが、前売券又は会場入り口で販売される有料チケットが必要です。

※ペットは必ずリードを着用させるかケージをご使用下さい。

名古屋キャンピングカーフェア公式サイト：https://tv-aichi.co.jp/camping/