求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」のネットワークがさらに拡大！最大15の求人サイトを通じ、多様な求職者に求人情報を配信可能に

Indeed Japan株式会社

世界No.1求人サイト*「Indeed（インディード）」は、求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS（インディードプラス）」について、前回のお知らせ（2024年10月21日）以降、『しゅふきた』（株式会社北海道アルバイト情報社）、『ジモティー』（株式会社ジモティー）、『Qiita Careers』（Qiita株式会社、Indeed Japan株式会社）、『ビルメン転職ナビ』（株式会社内藤一水社）、『シニア求人ナビ』（株式会社内藤一水社）が参画したことをお知らせいたします。これにより、最大15の求人サイト（※1）に求人情報を配信することが可能となりました。Indeed PLUS提供開始以降、求人配信プラットフォームの強化により応募数は徐々に増え、前年同期比で約1.6倍（※2）となりました。

採用企業にとっては、自社の求人情報をより幅広い求職者層に届け、より適した人材と出会える機会が広がっています。

今後も、特定の領域に特化した専門性の高い求人サイトとの連携を進めることで、多様な求職者と多様な仕事との最適なマッチングの実現を目指してまいります。

Indeed PLUS連携求人サイト

Indeed は、「We help people get jobs.」をミッションとし、あらゆる人々が自分にあった仕事に就ける社会の実現を目指しています。「Indeed PLUS」を通じ、日本の人材採用に新たな仕組みを提供することで、より多くの求職者がご自身にあった仕事をより簡単に見つけることができるようサポートをするとともに、企業の採用担当のみなさまが自社にあった人材採用をより効果的に進められるよう支援し、日本の人材採用の進化を促進していきたいと考えています。

■「Indeed PLUS」について

「Indeed PLUS」とは、 Indeed が開発・提供する求人配信プラットフォームで、複数の求人サイト（Indeed PLUS連携求人サイト）と企業が利用するATS（※3）（Indeed PLUS連携ATS）をつなぎます。求職者は、複数の求人サイトを利用しなくとも、普段自身が利用している求人サイトが「Indeed PLUS」に参画していれば、複数の情報ソース（※4）から適した求人情報が表示されるようになり、より効果的に自分にあった仕事を見つけることが可能となります。企業は求人情報を自社の利用しているATS（※3）上に一度投稿するだけで、 Indeed のマッチングテクノロジーによって最適な求人サイト（※1）に自動で掲載され（※5）、国内主要求人サイト利用者の最大約7割（※6）にリーチすることが可能となり、より自社にあった求職者からの応募を期待できます。

詳しくは、以下Webページからご確認いただけます。

- Indeed PLUS紹介Webページ：https://jp.indeed.com/hire/indeedplus-ls

※1：Indeed PLUS連携求人サイトを指します。

※2：Indeed（日本）調べ。2025年1月と2026年1月の月間応募数の比較

※3：Applicant Tracking Systemの略で、採用管理システムを指します。

※4：Indeed PLUS連携ATSを指します。

※5：Indeed PLUS連携求人サイトのうち、求人の内容・特性や閲覧・応募状況等に照らして Indeed が最も当該求人に相応しいと判断した連携求人サイトへ自動掲載します。Indeed PLUSは配信最適化の結果、複数ではなく単一の連携求人サイトにのみ掲載される場合があります。

※6：（出典）株式会社ヴァリューズ シェア調査 2024年6月（日本国内の主要求人サイトを1年に2日以上利用しているユーザーのうち、 Indeed ・タウンワーク・とらばーゆ・はたらいく・フロム・エー ナビ・リクナビNEXT・リクナビ派遣を利用しているユーザーの割合。人材紹介等を除いた約60サイトを競合求人サイトとし、PC・スマートフォン間の重複は加味せず集計。）

【参考資料】

前回のお知らせ（2024年10月21日）(https://jp.indeed.com/news/releases/20241021)以降、参画の求人サイト

Indeed (インディード) について

- 『しゅふきた』（株式会社北海道アルバイト情報社）北海道で主婦（夫）の「働く」を応援する求人情報サイトです。パート・アルバイトの求人情報の提供に加え、合同説明会やセミナーの開催、仕事と家事・育児の両立に役立つ情報の発信を行っています。https://www.shufukita.jp/top.php- 『ジモティー』（株式会社ジモティー）各都道府県などの地域ごとに、「売ります・あげます情報」「不動産情報」「求人情報」「イベント情報」などの目的別に、個人間取引を中心とした募集広告や告知を無料で掲載できる地域掲示板サービスです。アルバイト：https://jmty.jp/all/rec正社員：https://jmty.jp/all/job- 『Qiita Careers』（Qiita株式会社、Indeed Japan株式会社）エンジニアに関する知識を記録・共有するサービス「Qiita」のネットワーク内で提供されている、ITエンジニア向けの転職支援サービスです。https://careers.qiita.com/- 『ビルメン転職ナビ』（株式会社内藤一水社）50年以上にわたりビルメンテナンス業界の人材採用に携わってきたノウハウを活かし、2012年に誕生した業界特化型の求人サイトです。設備管理、電気技術者、施工管理、マンション管理、清掃、警備など、建物に関わる職種に特化し、求職者と企業の最適なマッチングを支援しています。https://www.birumenjob-navi.com/- 『シニア求人ナビ』（株式会社内藤一水社）ミドル・シニア世代の就業ニーズに特化した求人情報サイトです。年齢を重ねた方も安心して仕事探しを行えるよう、シニア層のユーザビリティを考慮したサイト設計を採用。職種・働き方などを分かりやすく整理し、希望条件に合った仕事探しからスムーズな応募までをサポートすることで、シニアの就労支援を行っています。https://www.seniorjob-navi.com/

Indeed は、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイトです。Indeedには、6億1,000万件の求職者プロフィールがあり、28言語で60か国以上の人々が Indeed で仕事を探したり、履歴書を投稿したり、企業を調べたりしています。 350万以上の雇用主が Indeed を利用して新しい従業員を見つけ、採用しています。詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。

* Comscore 2025年3月総訪問数