春の歓送迎会にふさわしい特別プランが期間限定で登場｜中国料理 神戸壺中天

神戸・三宮の中華レストラン「神戸壺中天（こちゅうてん）」は、春の歓送迎会シーズンに合わせて、季節の移ろいや門出の情景を込めた新たな宴席「春風（はるかぜ）コース」と「陽炎（かげろう）コース」を提供いたします。

出会いと別れが交差するこの季節にふさわしい、大皿で取り分けるシェアスタイルの華やかなコースは、テーブルを囲む皆さまに一体感と温かな時間をもたらします。

華やぎと奥行きを感じる贅沢な春の宴席。季節の旨味を凝縮した料理が並ぶ、歓送迎会にふさわしい特別なコースです。

春は、環境が変わる方の門出を祝うと同時に、これまでご一緒した仲間との別れを惜しむ特別な季節です。

神戸壺中天では、そんな『想いを交わす場』をより豊かに彩るために、料理名に季節の言葉を重ねた二つの期間限定コースをご用意いたしました。

春風（はるかぜ）コース - 春の訪れを感じる優雅な中華会席 -

草木が芽吹き、柔らかな春の風が吹き抜けるような、明るく優しい味わいのコース。

彩り豊かな前菜から始まり、ふんわりとした食感や軽やかな香りを大切にした料理構成で、門出の祝席にぴったりの内容です。

陽炎（かげろう）コース - きらめく季節の饗宴を華やかに -

春の訪れを思わせる優しい味わいを集めた、軽やかな歓送迎会コース。色彩豊かな皿が並び、門出の宴をやわらかく彩ります。浅利の旨味と鮮魚のふっくらとした食感が溶け合う、春の滋味を感じる一皿。ぷりっと弾む大海老を香ばしく揚げ、唐辛子のアクセントで軽やかな辛味を添えた人気の一品。花椒の香りがふわりと立ち上る、コク深く奥行きのある壺中天の麻婆豆腐。ごはんが進む熱々の美味しさです。

陽射しがきらめき、ゆらめく空気のように華やぎを感じる贅沢なコース。

選び抜いた季節食材と旨味あふれる中華の技法を組み合わせ、少し特別な歓送迎会・送別会・新体制のキックオフにも最適です。

旨味をたっぷり含んだ牛リブロースを四川の香り豊かなスパイスで煮込んだ、体の芯まで温まる贅沢な土鍋料理。上品な旨味のフカヒレに、ほろ苦い菜の花を合わせた春ならではの逸品。繊細な味わいが広がります。真鯛のふくよかな旨味を引き出した、しっとり上品な蒸し物。素材の良さをそのまま味わえる一皿。春の宴の締めくくりにふさわしい華やかなデザート。口の中にやさしい余韻が広がります。

どちらのコースも、大皿で楽しむシェアスタイルでのご提供。

料理を取り分けながら自然と会話が生まれ、グループの一体感が高まるのが特徴です。

職場の歓送迎会や部署横断の集まりなど、幅広いシーンでご利用いただけます。

コース概要

春風（はるかぜ）コース お一人様あたり5,000円（税込）

・ 小卓盛り4種前菜盛り合わせ

・ 新玉ねぎの酸辣湯

・ 浅利と鮮魚の炒めもの

・ 大海老の揚げ物 唐辛子風味

・ 鶏団子の黒酢餡かけ

・ 焼売と海老蒸し餃子

・ 麻婆豆腐とライス

・ フルーツ入り杏仁豆腐

※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。

陽炎（かげろう）コース お一人様あたり7,000円（税込）

・ 小卓盛り6種前菜盛り合わせ

・ フカヒレと菜の花の煮込み

・ 大海老と浅利の炒めもの

・ 真鯛の蒸し物

・ 牛リブロースの四川風土鍋煮込み

・ スープ溢れる小籠包（2個入り）

・ 蟹肉餡かけ炒飯

・ お楽しみデザート

※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。

飲み放題プランとのセット利用で、より華やかな歓送迎会に

春の歓送迎会プランは、飲み放題付きプランとの組み合わせも可能です。

大皿で取り分けるシェアスタイルの中華料理に、乾杯のビールなどが加わることで、テーブルにさらに華やぎが広がります。

幅広いシーンでご利用いただけるよう、通常プランとスペシャルプランの2種類の飲み放題プランをご用意しています。

■ 飲み放題 通常プラン（90分 お一人様あたり）

瓶ビール、ハイボール、紹興酒、各種サワー、ソフトドリンクなど歓送迎会に欠かせない充実のラインナップ。

■ 飲み放題 スペシャルプラン（120分 お一人様あたり）

通常プランのメニューに加えて、あらごし酒や果実酒を追加。

晴れの日の門出や、特別なおもてなしに相応しい内容です。

飲み放題をセットにすることで、会話が弾む春の宴席を、より気兼ねなく、より賑やかにお楽しみいただけます。

