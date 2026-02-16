春の歓送迎会にふさわしい特別プランが期間限定で登場｜中国料理 神戸壺中天

写真拡大 (全9枚)

明海グループ株式会社

神戸・三宮の中華レストラン「神戸壺中天（こちゅうてん）」は、春の歓送迎会シーズンに合わせて、季節の移ろいや門出の情景を込めた新たな宴席「春風（はるかぜ）コース」と「陽炎（かげろう）コース」を提供いたします。
出会いと別れが交差するこの季節にふさわしい、大皿で取り分けるシェアスタイルの華やかなコースは、テーブルを囲む皆さまに一体感と温かな時間をもたらします。




華やぎと奥行きを感じる贅沢な春の宴席。季節の旨味を凝縮した料理が並ぶ、歓送迎会にふさわしい特別なコースです。

春は、環境が変わる方の門出を祝うと同時に、これまでご一緒した仲間との別れを惜しむ特別な季節です。
神戸壺中天では、そんな『想いを交わす場』をより豊かに彩るために、料理名に季節の言葉を重ねた二つの期間限定コースをご用意いたしました。



春風（はるかぜ）コース - 春の訪れを感じる優雅な中華会席 -


草木が芽吹き、柔らかな春の風が吹き抜けるような、明るく優しい味わいのコース。
彩り豊かな前菜から始まり、ふんわりとした食感や軽やかな香りを大切にした料理構成で、門出の祝席にぴったりの内容です。




春の訪れを思わせる優しい味わいを集めた、軽やかな歓送迎会コース。色彩豊かな皿が並び、門出の宴をやわらかく彩ります。

浅利の旨味と鮮魚のふっくらとした食感が溶け合う、春の滋味を感じる一皿。

ぷりっと弾む大海老を香ばしく揚げ、唐辛子のアクセントで軽やかな辛味を添えた人気の一品。

花椒の香りがふわりと立ち上る、コク深く奥行きのある壺中天の麻婆豆腐。ごはんが進む熱々の美味しさです。

陽炎（かげろう）コース - きらめく季節の饗宴を華やかに -


陽射しがきらめき、ゆらめく空気のように華やぎを感じる贅沢なコース。
選び抜いた季節食材と旨味あふれる中華の技法を組み合わせ、少し特別な歓送迎会・送別会・新体制のキックオフにも最適です。




旨味をたっぷり含んだ牛リブロースを四川の香り豊かなスパイスで煮込んだ、体の芯まで温まる贅沢な土鍋料理。

上品な旨味のフカヒレに、ほろ苦い菜の花を合わせた春ならではの逸品。繊細な味わいが広がります。

真鯛のふくよかな旨味を引き出した、しっとり上品な蒸し物。素材の良さをそのまま味わえる一皿。

春の宴の締めくくりにふさわしい華やかなデザート。口の中にやさしい余韻が広がります。


どちらのコースも、大皿で楽しむシェアスタイルでのご提供。
料理を取り分けながら自然と会話が生まれ、グループの一体感が高まるのが特徴です。
職場の歓送迎会や部署横断の集まりなど、幅広いシーンでご利用いただけます。



コース概要


春風（はるかぜ）コース　お一人様あたり5,000円（税込）
　・ 小卓盛り4種前菜盛り合わせ


　・ 新玉ねぎの酸辣湯


　・ 浅利と鮮魚の炒めもの


　・ 大海老の揚げ物　唐辛子風味


　・ 鶏団子の黒酢餡かけ


　・ 焼売と海老蒸し餃子


　・ 麻婆豆腐とライス


　・ フルーツ入り杏仁豆腐
※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。



陽炎（かげろう）コース　お一人様あたり7,000円（税込）


　・ 小卓盛り6種前菜盛り合わせ


　・ フカヒレと菜の花の煮込み


　・ 大海老と浅利の炒めもの


　・ 真鯛の蒸し物


　・ 牛リブロースの四川風土鍋煮込み


　・ スープ溢れる小籠包（2個入り）


　・ 蟹肉餡かけ炒飯


　・ お楽しみデザート
※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。



飲み放題プランとのセット利用で、より華やかな歓送迎会に


春の歓送迎会プランは、飲み放題付きプランとの組み合わせも可能です。
大皿で取り分けるシェアスタイルの中華料理に、乾杯のビールなどが加わることで、テーブルにさらに華やぎが広がります。


幅広いシーンでご利用いただけるよう、通常プランとスペシャルプランの2種類の飲み放題プランをご用意しています。



■ 飲み放題　通常プラン（90分　お一人様あたり）


瓶ビール、ハイボール、紹興酒、各種サワー、ソフトドリンクなど歓送迎会に欠かせない充実のラインナップ。


■ 飲み放題　スペシャルプラン（120分　お一人様あたり）


通常プランのメニューに加えて、あらごし酒や果実酒を追加。
晴れの日の門出や、特別なおもてなしに相応しい内容です。



飲み放題をセットにすることで、会話が弾む春の宴席を、より気兼ねなく、より賑やかにお楽しみいただけます。



中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要


店舗名　　：　中国料理 神戸壺中天


所在地　　：　〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32


営業時間　：　ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)


電話番号　：　078-334-1002


アクセス　：　JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分


HP URL 　：　https://www.kobekochuten.jp/


instagram：　毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/
予約方法　：　公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。