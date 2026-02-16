【ネイティブキャンプ留学】語学学校「CPILS」2026年プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブの語学学校 CPILS にて、2026年プロモーションを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_16

2026年プロモについて

【対象お申込み期間】

2025年7月22日～2026年5月24日

【対象ご入学期間】

2026年1月1日～2026年5月25日

【内容】

・コース料金＋滞在費から 5％割引

※4週間以上のお申込みが対象

General ESL、1人部屋、4週間をお申し込みの場合

通常 ：359,000円

キャンペーン適用： 341,000円 →18,000円の割引

CPILSの特徴

1. セブ島で遊学を楽しむ

CPILSは、セブ島の中心部に位置し、海と街の魅力を両立させた学習環境を提供します。授業後には、美しいビーチやショッピングモールでリラックスでき、楽しいアクティビティが満載です。遊びながら自然に英語力を高めることができます。

2. 個別指導で確実なスキルアップ

CPILSでは、個別指導や少人数クラスを採用し、一人ひとりの学習ニーズに合わせたカリキュラムを提供しています。経験豊富な講師陣が、あなたの英語力を効率的に伸ばします。遊び心を持ちながらも、しっかりと学びたい方に最適です。

3. 国際交流で広がる世界

CPILSは、多国籍な学生が集まる国際的な環境を提供しています。異文化交流を通じて、新しい友人と一緒に楽しい時間を過ごしながら、英語を実践的に学べます。世界中の仲間と遊びながら、グローバルな視野を広げましょう。

CPILSの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/9紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=9&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。CPILSの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_16

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media