Microsoft AI Cloud Partner Programにおける「Solutions Partner for Security」認定を取得

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、マイクロソフトが提供するパートナープログラム「Microsoft AI Cloud Partner Program」において、「Solutions Partner for Security」認定を取得したことをお知らせします。

当社はこれまで、「Solutions Partner for Data & AI (Azure)」「Solutions Partner for Infrastructure (Azure)」「Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)」の各認定を取得しており、今回新たにセキュリティ分野における認定を取得しました。

Microsoft AI Cloud Partner Program「Solutions Partner for Security」について

「Solutions Partner for Security」は、Microsoft AI Cloud Partner Programにおいて、セキュリティ分野における技術力および顧客支援の実績を有するパートナーであることを示す認定です。Microsoftが提供する統合的なセキュリティ、コンプライアンス、IDソリューションを活用し、顧客のクラウドおよびハイブリッド環境全体を保護できる能力が評価されます。

本認定は、パートナーの技術的な専門性やスキルレベルに加え、パフォーマンス、顧客成功の観点から総合的に評価される仕組みとなっています。こうした観点から、Microsoftのセキュリティソリューションを活用して顧客を支援できる体制や能力が重視されています。

「Solutions Partner for Security」に認定されたパートナーは、Microsoft Azure（以下、Azure）およびMicrosoft 365を中心としたセキュリティ関連サービスを活用し、ID管理、脅威対策、情報保護、コンプライアンス対応など、組織全体のセキュリティ強化に取り組む体制と知見を備えていることが示されます。これにより、顧客は自社のセキュリティ対策を支援するパートナーを選定する際の一つの指標として、本認定を活用することができます。

認定の背景

当社はこれまで、AzureおよびMicrosoft 365を中心としたクラウド基盤の設計・構築・運用支援に加え、セキュリティ対策の実装や運用支援に取り組んできました。

今回の認定は、これらの取り組みや実績が評価されたものです。

今後について

当社は今後も、Microsoftのクラウドおよびセキュリティソリューションを活用し、企業のIT基盤全体の安全性向上と安定運用を支援してまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

