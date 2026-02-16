ガロアとGMOペイメントゲートウェイ、アルバイト採用を支援する「ギガバイト・即給 byGMOプラン」提供開始

GMOインターネットグループ

株式会社ガロア（代表取締役CEO：浅井 亮祐 以下、ガロア）と、GMOインターネットグループのGMOペイメントゲートウェイ株式会社（代表取締役社長：相浦 一成 以下、GMO-PG）は、2026年2月16日（月）、アルバイト・パート採用を行う企業向けに、求人メディア「ギガバイト」と給与前払いサービス「即給 byGMO」を組み合わせたセットプラン「ギガバイト・即給 byGMOプラン」の提供を開始しました。

あわせて、2026年6月30日（火）までの期間限定で、「ギガバイト」上において前払い求人を集めた「即給 byGMO特集ページ」（※1）を公開します。



（※1）特集ページは予告なく内容を変更、または公開を終了する場合があります。

【背景】

少子高齢化の進行により、人材不足は多くの企業にとって構造的な課題となっています。企業はスポットバイトの普及などを背景に、多様な採用手法を取り入れるようになっています。

採用手法の広がりに伴い、求人条件を比較して選ぶ環境も広がっています。その中で、求職者が重視する条件も変化しており、給与の支払いタイミングがその一つとなっています。

実際に、アルバイト求人サイト「ギガバイト」では、「前払い条件（日払い・週払い・前払い）」の特徴フラグが設定されている求人と、設定されていない求人を比較した場合、求人詳細ページの閲覧数（平均値）が約3.2倍となることが確認されています（※2）。この結果から、給与の支払いタイミングに関する情報が、求人情報を閲覧する際の関心要素の一つとなっていることがうかがえます。

（※2）集計期間2025年10月1日～12月31日、アルバイト求人サイト「ギガバイト」における集計。ガロア調べ。

【「ギガバイト・即給 byGMOプラン」について】

「ギガバイト・即給 byGMOプラン」は、ガロアが運営する求人メディア「ギガバイト」と、GMO-PGが提供する給与前払いサービス「即給 byGMO」を組み合わせたプランです。本プランにより、企業は求職者の関心が高い給与前払い制度を採用条件の一つとして、求人情報上で分かりやすく訴求することが可能となります。求人情報には「前払い（日払い・週払い・前払い）」に対応していることを示す特徴フラグが表示され、求職者が条件を比較しながら求人を探しやすい環境を提供します。

これにより、企業は採用条件を応募前の段階から明確に伝えることができ、条件面でのミスマッチを抑えた、より効率的な採用活動につなげることができます。

【提供開始記念キャンペーンについて】

本プランの提供開始に合わせ、ギガバイト上で前払い求人に特化した特集キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、「即給 byGMO」を利用する企業の前払い求人を対象に、特集ページを設け、無料で掲載します（※1）。特集ページには、前払い（日払い・週払い・前払い）に対応した求人を掲載し、求職者が条件を比較しながら求人を閲覧できる構成としています。

実施期間

2026年2月16日（月）～2026年6月30日（火）

掲載対象

「即給 byGMO」を利用中の企業の求人原稿

掲載費用

無料

また、新規に「即給 byGMO」を契約する企業については、特集ページへの無料掲載に加え、「即給 byGMO」の初期費用および月額費用を企業負担0円とします（※3・4）。あわせて、「ギガバイト」に新規登録する企業を対象に、ギガバイトの求人掲載料10万円分を無償で提供します（※4）。

（※3）従業員による給与前払いの申請時には、導入企業または従業員に対するサービス利用料が別途発生します。

（※4）特典の適用にあたっては、従業員数の基準があります。

【「ギガバイト」について】（URL： https://gigabaito.com/ ）

「ギガバイト」は全国200万件以上の求人情報を掲載し、1,000万人以上が利用するアルバイト求人サイトです。全利用者の約75%を39歳以下の層が占め、特に20代からの高い支持を得ていることを強みに、若手から働き盛り世代まで、幅広い業界の採用を支えています。

また、採用コストの最適化を追求し、機械学習を活用した「オークション型応募課金」をメインプランとして提供。1件2,500円からの成果報酬型で運用できるため、無駄のない効率的な採用が可能です。1枠1,500円からの掲載課金プランも用意しており、アルバイト・派遣・業務委託など、企業の状況や雇用形態に合わせた柔軟な採用を支援しています。

【「即給 byGMO」について】（URL： https://www.gmo-pg.com/service/sokkyu/ ）

「即給 byGMO」は、GMO-PGが提供する給与前払いサービスです。三井住友銀行とさくら情報システムが2007年より展開してきた給与前払事務代行サービス「即給」のアセットに、GMO-PGの決済や送金サービスの知見をかけあわせています。

日本国内の企業においては、就業者への給与は所定日に全額現金または銀行振込で支払われることが一般的ですが、本サービスを導入することで、所定日より前に自分の必要とするタイミングで給与の一部を受け取ることが可能となります。非正規雇用やアルバイトの方の日払いニーズを満たすだけでなく、若手社員の柔軟な給与の受け取りや冠婚葬祭などで急な出費がある就業者の支援にも活用されており、企業の人材確保や福利厚生の充実を支援する手段として、幅広い業種・企業規模においてご利用いただいています。

導入社数は10,000社を超えており（※5）、給与送金のオンデマンド化・デジタル化を加速し、多様化する就業者の働き方や企業の雇用の在り方を支援しています。

（※5）2025年9月30日時点

【株式会社ガロアについて】（URL： https://galoisjapan.com/ ）

インターネットを活用した送客プラットフォーム事業を展開しています。全国のアルバイト求人情報を約200万件掲載し、1,000万人以上が利用する求人まとめサイト「ギガバイト」を中心に、学生支援サービス「ガクセイ協賛」や採用支援ツール「Qope (キューオペ)」などを提供しています。創業以来、ユニークな発想とテクノロジーを軸に、ユーザーと事業者をつなぐ価値創出に取り組んでいます。

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社について】（URL： https://www.gmo-pg.com/ ）

オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は22兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など15万店舗以上の加盟店に導入されています。

決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL（Buy Now Pay Later）、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。（2025年12月末時点、連結数値）

以上

【「ギガバイト」に関するお問い合わせ先】

●株式会社ガロア

HR事業部

お問い合わせ：

https://gigabaito.com/forkigyo/contact

【「即給 byGMO」に関するお問い合わせ先】

●GMOペイメントゲートウェイ株式会社

企業価値創造戦略統括本部 給与Fintech事業部

E-mail：soku9_sales@gmo-pg.com

【株式会社ガロア】（URL： https://www.galoisjapan.com/(https://www.galoisjapan.com/) ）

会社名 株式会社ガロア

所在地 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

代表者 代表取締役 CEO 浅井 亮祐

事業内容 ■インターネットを活用した送客プラットフォーム事業

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】（URL： https://www.gmo-pg.com/(https://www.gmo-pg.com/) ）

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社（東証プライム市場 証券コード：3769）

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL： https://group.gmo/(https://group.gmo/) ）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

