ËÜ²»¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Âè11²ó¡¡¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¡¤Á¤ã¤ó¤æ°ß¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒÌø²°ËÜÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¡§³°ÃÓ¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÀ¸¤Êý¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×～¤ï¤¿¤·¤ÎÀ¸¤Êý～¡¢¤ÎÂè11ÃÆ¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Á¤ã¤ó¤æ°ß¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÌø²°ËÜÅ¹¤Î·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä½÷Í¥¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿´»ý¡¢À¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¿®Ç°¤Ë½¾¤¤³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Îºß¤êÊý¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ßÄº¤¡¢²¿¤«À¸¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¦¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Á¤ã¤ó¤æ°ß¡Ê¤Ä¤Ð¤µ¥ì¥³ー¥º¡Ë¡Û
°¦É²È¯¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£2024Ç¯Âç³ØÂ´¶È¤òµ¡¤Ë¾åµþ¤·²»³Ú³èÆ°¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡£ÃÏ¸µÀ¾¾ò»Ô¤Î¡ÖLOVE SAIJYO ±þ±ç¥·¥ó¥¬ー¡×¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é¤Ï°¦É²¸©¡Ö°¦´é¤ÎÊÝ°é»Î±þ±çÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£CM¤äÆü¥Æ¥ì¡ÖºÇ´ü¤Î¼ø¶È¡×¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤É³èÌöÃæ¡£ËÜÆ°²è¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÏTikTok³Ú¶Ê¥Á¥ãー¥ÈTop50¤Ë£³¥ö·îÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤Éº£ÃíÌÜ¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥ó¥¬ー¡£
