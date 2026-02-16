UP-Tからやわらかく包み込む全面印刷ブランケットが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから「高発色 全面印刷 もこもこブランケット（小）」が新登場しました。

やわらかく、もこもことした肌触りが魅力の小さめサイズ（約70×100cm）のブランケット。軽量ながらしっかりとした保温性を備え、ひざ掛けや室内用はもちろん、オフィスや車内などさまざまなシーンで活躍します。

全面にフルカラーの昇華プリントが可能で、写真やイラスト、キャラクターデザインも鮮やかに再現。ホワイトベースだからこそ、色彩がより美しく映え、世界観をそのまま表現できます。イベントグッズやライブ物販、エンタメ系アイテム、企業ノベルティなどにも最適です。

お気に入りの写真や描き下ろしイラストを大胆にレイアウトして、自分だけのオリジナルブランケットを制作可能。お部屋のアクセントやギフトアイテムとしても喜ばれる一枚に仕上がります。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/IT2802



カラー：全1色（ホワイト）

素材：ポリエステル100％

サイズ：約縦70cm × 横100cm

通常価格：5,368円（税込）※プリント代込み

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用し