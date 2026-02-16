QUICK¡¢1·î¤ÎÄÂ¶â»ØÉ¸¡ÖQPI¡×¤ò¸øÉ½
³ô¼°²ñ¼ÒQUICK¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥¤¥íー¥ë¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¿·¤·¤¤ÄÂ¶â»ØÉ¸¡ÖQPI¡ÊQUICK¥Ú¥¤¥íー¥ëÄÂ¶â¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î2026Ç¯1·î³ÎÊóÃÍ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤ò¾å²ó¤ê¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀQPI¤«¤éÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ò¸º¤¸¤Æ»»½Ð¤·¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤Î¿¤Ó¤¬¥×¥é¥¹·÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î¤Î»»½Ð·ë²Ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¥×¥é¥¹Éý¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¼ê¼è¤ê¤ÎÁý²Ã¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀ¹µ½ü³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦½êÆÀÀÇÉéÃ´¤Î¸º¾¯¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½êÄêÆâµëÍ¿QPI¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ3%¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢12·î»þÅÀ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏQPI·î¼¡¥ì¥Ýー¥È2026Ç¯1·îÈÇ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://corporate.quick.co.jp/wp-content/uploads/qpi_monthlyreport_202601.pdf
¿ôÃÍ¤Ï»Í¼Î¸ÞÆþºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Á°·î¤«¤é¤Îº¹¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤Îº¹¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·îÅÙ¥Çー¥¿¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Î¸ø³«¤Ï2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢³ÎÊóÃÍ¤Î¸ø³«¤Ï2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://corporate.quick.co.jp/contact/
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¶âÍ»¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¾Ú·ô¡¦¶âÍ»¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¾ðÊó¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»ñ»º±¿ÍÑ»Ù±ç¡¢ÃíÊ¸¼¹¹Ô¶ÈÌ³¤Î»Ù±ç¡¢¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¾Ú·ô¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://corporate.quick.co.jp/