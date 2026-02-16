NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” LIVE VIEWING 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

NiziU、5度目のライブツアーを全国の映画館に生中継

さらにWithU注目の“ファンクラブ先行限定チケット”を特別販売！

2026年3月28日（土）、29日（日）に北九州メッセ（福岡県）で開催される「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」を全国各地の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。



2025年12月にデビュー５周年を迎えたJYPエンターテインメント所属の9人組ガールズグループ“NiziU” 。プレデビュー楽曲から全世界の音楽チャートで110冠を達成、デビュー後わずか29日でNHK紅白歌合戦へ出場するなど結成当初から常にその活躍が注目を浴びている。

そして昨年行われたグループ史上最多公演数となる初のホールツアーは、チケットの申し込みが殺到し一般発売開始と同時に全席が完売。約８万人を動員したツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。



そんなNiziUの最新アリーナツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」は、グループ5度目のライブツアーで、2月14日(土)の愛知公演を皮切りに全国5都市で計12公演の開催を予定。その最終地にあたる福岡・北九州メッセで行われる2公演を、全国の映画館に生中継でお届けする。

今回のライブ・ビューイングでは、「WithU」＆「WithU MOBILE」会員向けに“ファンクラブ先行限定チケット”も特別販売！

デビューから5年、さらなる進化を遂げたNiziUの熱いステージを映画館の大スクリーンで体感しよう。



■NiziU Official Site：https://niziu.com(https://niziu.com)

■NiziU Live with U 2026 SPECIAL SITE：https://niziu.com/livewithu2026(https://niziu.com/livewithu2026)

【実施概要】

《タイトル》

NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” LIVE VIEWING

《日時》

2026年3月28日（土）17:00開演

2026年3月29日（日）16:00開演

《会場》

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/niziu-livewithu2026/(https://liveviewing.jp/niziu-livewithu2026/)

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

《料金》

ファンクラブ先行限定：4,000円（税込／全席指定）

通常料金：4,500円（税込／全席指定）

※109シネマズ プレミアム新宿のチケット料金は、

【CLASS A：ファンクラブ先行／5,000円 プレリザーブ先行・一般発売／5,500円】

【CLASS S：ファンクラブ先行／6,100円 プレリザーブ先行・一般発売／6,600円】

となります。

※109シネマズ プレミアム新宿のチケット料金に、WELCOME CONCESSIONの料金は含まれておりません。

飲食を希望のお客様は、THE BARをご利用ください。なお、「OVERTURE」は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

《チケットスケジュール／お申込み》

【ファンクラブ先行(抽選)】

2026年2月16日（月）16:00 ～ 2月23日（月・祝）23:59

◎対象：NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」会員、NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU MOBILE」会員

「WithU」先行： https://fc.niziu.com/ne2026_lv/(https://fc.niziu.com/ne2026_lv/)

「WithU MOBILE」先行：https://m.niziu.com/ne2026_lv/(https://m.niziu.com/ne2026_lv/)

※お申込みは、各日お一人様につき4枚までとなります。

※同行者の方はファンクラブ会員である必要はございません

※ファンクラブ先行が2種類ございます。2種類ともお申込みの場合、重複当選する可能性があります。予めご了承ください。

※ファンクラブ先行・プレリザーブいずれもお申込みの場合、重複当選する可能性があります。予めご了承ください。なお、ファンクラブ先行にお申込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございませんので、予めご了承ください。

※当落発表：3月17日（火）13:00頃予定

【プレリザーブ(抽選)】

2026年2月16日（月）16:00 ～ 2月23日（月・祝）23:59

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/niziu-tour26-lv/(https://w.pia.jp/t/niziu-tour26-lv/)

※お申込みは、各日お一人様につき4枚までとなります。

※ファンクラブ先行・プレリザーブいずれもお申込みの場合、重複当選する可能性がございます。

※当落発表：3月17日（火）13:00頃予定

【一般発売(先着)】

2026年3月21日（土）13:00 ～ 3月27日（金）12:00

◎チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/niziu-tour26-lv/(https://w.pia.jp/t/niziu-tour26-lv/)

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、各日お一人様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



《チケットに関する注意事項》

※先行(抽選)受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

主催：JYPエンターテインメント

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

※本公演につきまして、アーティストの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。出演者変更による、チケット代金等の返金、キャンセル等はいたしません。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。