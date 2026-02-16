DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 羅刹天」「★5 モモ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/ ）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、2月16日に、新たに期間限定「★5 羅刹天」「★5 モモ」を追加したことを発表しました。



■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！



闇属性式神にスキルダメージ倍率UPを大量に付与！


スキル攻撃のダメージを底上げしてくれる闇スキルバッファー！


★5 [悠悠なる従鬼] 羅刹天



自分に付与されているスキルダメージ倍率が大きいほど


奥義と特殊攻撃の攻撃回数が増えていく！


圧倒的な火力で敵をなぎ倒す闇スキルアタッカー！


★5 [護衛一のメイド店員] モモ



◆開催期間◆


2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで






■■■新機能 「絆咲心景」追加！■■■




新機能「絆咲心景」が追加されました！


式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！



★5 絆創膏とオムライス


★5 残り物には愛がある



絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！


ぜひチェックしてみてください！



■■■降魔の戦場「VS 葬刃の風来坊 煌牙」 開催！■■■




降魔の戦場「VS 葬刃の風来坊 煌牙」を開催いたします！



難易度を選んで挑戦できます。


イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして報酬と交換しましょう！


過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！



◆限定装備◆


★5武器 重声圧音杖



◆イベント開催期間◆


2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで



◆商店交換期間◆


2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月6日 11:59 まで



■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！



◆開催期間◆


2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで


※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます



▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info


▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/


▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/



▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



