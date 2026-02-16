DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 羅刹天」「★5 モモ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/ ）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、2月16日に、新たに期間限定「★5 羅刹天」「★5 モモ」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな期間限定式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

闇属性式神にスキルダメージ倍率UPを大量に付与！

スキル攻撃のダメージを底上げしてくれる闇スキルバッファー！

★5 [悠悠なる従鬼] 羅刹天

自分に付与されているスキルダメージ倍率が大きいほど

奥義と特殊攻撃の攻撃回数が増えていく！

圧倒的な火力で敵をなぎ倒す闇スキルアタッカー！

★5 [護衛一のメイド店員] モモ

◆開催期間◆

2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで

■■■新機能 「絆咲心景」追加！■■■

新機能「絆咲心景」が追加されました！

式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！

★5 絆創膏とオムライス

★5 残り物には愛がある

絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！

ぜひチェックしてみてください！

■■■降魔の戦場「VS 葬刃の風来坊 煌牙」 開催！■■■

降魔の戦場「VS 葬刃の風来坊 煌牙」を開催いたします！

難易度を選んで挑戦できます。

イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして報酬と交換しましょう！

過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！

◆限定装備◆

★5武器 重声圧音杖

◆イベント開催期間◆

2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで

◆商店交換期間◆

2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月6日 11:59 まで

■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます

▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。