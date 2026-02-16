DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 羅刹天」「★5 モモ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/ ）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、2月16日に、新たに期間限定「★5 羅刹天」「★5 モモ」を追加したことを発表しました。
■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■
新たな期間限定式神が登場しました！
さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！
闇属性式神にスキルダメージ倍率UPを大量に付与！
スキル攻撃のダメージを底上げしてくれる闇スキルバッファー！
★5 [悠悠なる従鬼] 羅刹天
自分に付与されているスキルダメージ倍率が大きいほど
奥義と特殊攻撃の攻撃回数が増えていく！
圧倒的な火力で敵をなぎ倒す闇スキルアタッカー！
★5 [護衛一のメイド店員] モモ
◆開催期間◆
2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで
■■■新機能 「絆咲心景」追加！■■■
新機能「絆咲心景」が追加されました！
式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！
★5 絆創膏とオムライス
★5 残り物には愛がある
絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！
ぜひチェックしてみてください！
■■■降魔の戦場「VS 葬刃の風来坊 煌牙」 開催！■■■
降魔の戦場「VS 葬刃の風来坊 煌牙」を開催いたします！
難易度を選んで挑戦できます。
イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして報酬と交換しましょう！
過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！
◆限定装備◆
★5武器 重声圧音杖
◆イベント開催期間◆
2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで
◆商店交換期間◆
2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月6日 11:59 まで
■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■
期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！
ぜひ、お見逃しなく！！
◆開催期間◆
2026年2月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで
※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください
※各期間は変更される場合がございます
