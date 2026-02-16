FXトレーダーわっきゃいさんとお送りする新番組！FXに熱中する大学生のリアルな日常に迫る『Trade Days』を配信開始

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、松井証券YouTube公式チャンネル(@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))にて、FXに熱中する大学生トレーダーのリアルな日常に迫る新番組『Trade Days』（トレードデイズ）を配信開始しました。

松井証券のFXは、100円から始められる手軽さから、若い方からも注目を集めています。2025年の当社FXの10代における口座数は、前年と比べて約9倍（※）にまで増加するなど、若年層のFXへの興味、関心が高まっています。

本番組では、芸人でFXトレーダーのわっきゃいさんをMCに、FXを愛してやまない8名の大学生トレーダーをゲストに迎え、日々のトレードのリアルに迫ります。

全4話を通じて、大学生トレーダーによるFXトーナメントバトルに密着していきます。わっきゃいさんの「大学生のFXを盛り上げたい」という熱い想いから決定したバトルに対し、大学生トレーダーたちも本気のトレードで応えます。バトルの結果は、4話目の最終回にて発表となります。

また、FX未経験の京大卒YouTuber「いだちゃんねる」のお二人にも登場いただき、FXに対する率直な感想で番組を盛り上げていきます。

『Trade Days』#1

FXを愛する8名の大学生トレーダーが大集合し、わっきゃいさんとともに、FX未経験の京大卒YouTuber「いだちゃんねる」のお二人に、FXの魅力を伝えていきます。FX初心者の方必見の内容です。

公開スケジュール

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G-qRkFHIYRA ]

全4話

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/240_1_ae4bebf2b880c506dc3749f553f06426.jpg?v=202602160451 ]

※公開日時および内容は、予告なく変更となる場合があります。

出演者プロフィール

わっきゃい

サンミュージックプロダクションに所属のお笑い芸人。

ロサンゼルス出身。京都大学中退。

R-1グランプリ2022にてアマチュアから準々決勝に進出。

いだちゃんねる

京大出身の２人組YouTuber

左「コバ」 右「サイコ」

松藤百香

サンミュージックプロダクションに所属

ミス＆ミスター東大コンテスト2024 グランプリ

福田ルミカ

acaliに所属

フジテレビ系めざましテレビ「イマドキガール」2023年4月より出演中。

大学生

現役早稲田大学生

億トレーダー

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

※ 当社調べ、2025年末と2024年末の10代FX口座数を比較。

