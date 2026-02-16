LX DESIGN、「複業先生(R)」を活用し文科省「N-E.X.T.ハイスクール構想」における計画策定・実行支援の提供を開始

株式会社LX DESIGN

学校と複業で先生をしたい外部人材をつなぐ『複業先生(R)』を提供する株式会社LX DESIGN (本社：東京都千代田区、以下当社、代表取締役Co-CEO：金谷 智・竹中 紳治) は、文部科学省が公募を開始した「産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業(https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00510.html)（以下、本事業、※1）」において、都道府県および連携する市町村、高等学校等の計画策定から実行までを包括的に支援するパッケージの提供を開始いたしました。

教育外部人材活用プラットフォーム「複業先生(R)」(https://fukugyo-sensei.net/)のネットワークとノウハウを活用し、本事業で求められる「産業界・大学等との連携」および「持続可能な執務環境の構築（教員の働き方改革）」の実現をバックアップします。

※1：文部科学省HPより

背景：2040年を見据えた「高校教育改革」と現場の課題・弊社ブランドメッセージとの接続

文部科学省は、2040年の社会変化を見据えた高校教育改革の指針「N-E.X.T.ハイスクール構想(https://www.mext.go.jp/content/20260213-mxt_koukou01-000046079_03.pdf)※2」を掲げ、これを先行的に実現する「改革先導拠点（パイロット校）」を創出するため、総額2,955億円（令和7年度補正予算）規模の基金を造成しました。本事業では、1都道府県あたり約62億円を上限に補助が行われます。

※2:文部科学省HPより 高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン） ～2040 年に向けた「N-E.X.T.(ネクスト)ハイスクール構想」～

しかし、本事業の申請・実行にあたっては、以下が求められています。

・高度な外部連携: 産業界や大学等を巻き込んだコンソーシアムの構築が必須であること

・教員の負担軽減: 新しい教育に取り組みつつ、教員の業務負担を増やさない、減らしながらの「持続可能な執務環境」の構築

・スピード感: 短期間での計画策定と、地域全体への成果普及 等

LX DESIGNは、これまで、学校の先生だけでは難しい学びを外部人材と共につくる「複業先生(R)︎」を提供してきました。これまで全国350校以上の教育現場と3,000名以上の外部人財をマッチングしてきました。また、そのブランドメッセージ「社会まるごと“TEAM学校”」とは、教育を学校という“組織”だけに閉じず、社会全体で担うインフラとして再設計するというLX DESIGNの意思表示です。

外部人材・地域・企業・自治体がチームとして学校にかかわり、授業づくりから学校経営の伴走までを支援していきたいと考えております。これまで新たな人材循環の創出とテクノロジーを繋ぐ取り組み、地域活性を推進してきた皆様とともに、外部人材を円滑に教育現場に提供するための開発、組織開発支援、学校経営の伴走支援など、「先生を支援する会社」から「学校をチームで支える文化をつくる会社」へと役割を拡張しています。

LX DESIGNが提供する支援内容

本事業で指定される「3つの類型」それぞれに対し、以下の支援を提供可能です。

1. 産業界・大学等とのコンソーシアム構築・計画策定支援

教育委員会単独では困難な、地域の有力企業、スタートアップ、大学研究機関等との調整を行い、実効性のある連携体制（コンソーシアム）の構築を支援します。また、地域課題のデータ分析から「あるべき人材像」の言語化まで、採択に向けた計画策定を伴走します。

2. 各類型に合わせた「複業先生(R)」によるカリキュラム提供

【類型1：専門高校の高度化】 IT・DX、起業、マーケティング等の実務家を講師として派遣し、「ビジネス経験の必修化」や探究学習・PBL（課題解決型学習）を実現します。

【類型2：理数系人材育成】 大学研究者や企業のR&D部門と連携し、探究活動の伴走やSTEAM教育プログラムを提供します。

【類型3：多様な学びの確保】 地理的制約のある地域への遠隔授業や、不登校生徒等への多様なキャリアモデルの提示を行います。

3. 「教員の働き方改革」を実現する業務委託（BPO）モデルの構築

専門的な授業や探究学習の指導、放課後の学習支援（公募要件の必須項目）を外部人材に委託することで、先生方が本来の業務に向き合える時間を創出します。また、AIを活用した指導案作成支援など、DXによる業務効率化も提案します。

株式会社LX DESIGN 代表取締役Co-CEO 金谷 智 コメント

我々は「N-E.X.T.ハイスクール構想」を具体的な社会実装へと落とし込む、極めて重要なフェーズだと捉えています。一方で、産業界・大学等との高度な連携構築と教員の働き方改革を同時に目指す際、自治体・学校現場の負担は決して小さくありません。LXDESIGNは、これまで、"複業先生(R)︎"プラットフォームを通じて、教育委員会・学校現場と連携し、外部人材活用を予算策定から実効性評価まで、段階を踏んで、実現してまいりました。昨年当社が発表した「社会まるごと“TEAM学校”」というブランドメッセージのもと、2040年を見据え地域全体で人材育成を担うモデル創出に貢献してまいります。

新ブランドメッセージ：「社会まるごと“TEAM学校”」～チームで学びをつくり、チームで子どもに向き合う文化をつくる～ について

単発の“出前授業”から、学校経営の伴走まで──。

「社会まるごと“TEAM学校”」は、先生も子どもたちも、一人ではなくチームで学び・育つ環境をつくることを目指す新たな旗印です。

チームで学びをつくり、チームで子どもに向き合う文化を、教育現場と社会が一体となり創出します。

※ブランドブック(https://drive.google.com/file/d/1NfjaCE_I2w2ctAr1hDsDvxo8u3L96Ylt/view?usp=sharing)はこちらからご覧いただけます

株式会社LX DESIGNについて

LX DESIGNは、テクノロジーとコミュニティの力で教育を共創する会社です。現在は、子どもたちが学校だけでなく地域やいままで関わったことのない大人たちと接し、自身の生き方（キャリア）を自ら切り拓いていけるようになることを目的に、学校の先生だけでは難しい授業を外部人材を講師に招いて授業を提供する『複業先生(R)︎』を運営しています。教育業界の革新から、すべての人が自分らしい人生をデザインできる世界を目指してまいります。

複業先生について

『複業先生(R)︎』は、LX DESIGNが運営する、教育現場が、教育にかかわりたい多様な外部人材に授業をお願いできる外部人材活用サービスです。

先生だけでは手が回りづらかったキャリア教育、探究学習・総合的な学習、プログラミング・グローバル・IT・起業教育・金融教育・性教育などの各領域において、外部人材の知見やネットワークを手軽に活用することができ、児童・生徒が社会とつながりながら学びを深める「社会に開かれた教育課程」を目指しています。

※複業先生：https://fukugyo-sensei.net/(https://fukugyo-sensei.net/)

【会社概要】

商号：株式会社LX DESIGN

代表：代表取締役Co-CEO 金谷智 竹中 紳治

本社所在地：東京都千代田区九段北1-6-6 リブ九段502

設立：2018年7月

事業内容：コンサルティング事業、メディア事業 等

URL：https://lxdesign.me/(https://lxdesign.me/)