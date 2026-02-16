一戸建ての外構・庭、100万円あるならどこを整える？「気になる点」と優先順位を徹底調査（ガーデンデザインAoki調べ）

ガーデンデザインAoki株式会社

一戸建ての「家の外まわり」は、室内ほど緊急性は高くないものの、毎日の出入りのしやすさや住まいの印象、防犯面、そして手入れの負担などに“じわじわ”影響しやすい場所です。

一方で外構や庭は、工事の範囲や費用感がイメージしにくく、「気になる点はあるのに、どこから手をつければいいか分からない」と判断が先送りになりがちです。

そこで今回、外構・エクステリア工事を手がけるガーデンデザインAoki（https://gardendesign-aoki.com/(https://gardendesign-aoki.com/) ）が、一戸建てにお住まいの方200名を対象に、「家の外まわりの満足度」「困りごと」「もし100万円かけるなら優先したい場所」「外構・庭づくりで重視したい点」を調査しました。

本記事では、“よくある悩み”と“優先されやすい改善ポイント”をデータから読み解き、納得しやすい整え方のヒントを整理していきます。

目次

Q1． ：お住まいの一戸建ての「家の外まわり」に対する満足度

Q2． ：「家の外まわり」で気になっている・困っていること

Q3． ：「家の外まわり」に100万円かけられるとしたら、優先的に整えるのは？

Q4． ：外構・庭づくりをする際に重視したいこと

まとめ：外構・庭にお金をかけるなら ココからが納得しやすい

Q1．現在お住まいの一戸建ての「家の外まわり」（玄関・アプローチ・駐車スペース・庭・塀・フェンスなど）について、全体としてどの程度満足していますか。

Q2．現在お住まいの一戸建ての「家の外まわり」で、気になっていること・困っていることを教えてください。（複数回答可）

Q3．もし今の一戸建ての「家の外まわり」に100万円かけられるとしたら、どこから優先的に整えたいと思いますか。（複数回答可：注1）

Q4．外構・庭づくり（新築時の外構工事・リフォームを含む）をするとしたら、どのような点を重視したいですか。（複数回答可：注2）

まとめ：外構・庭にお金をかけるなら ココからが納得しやすい

- 最も多かったのは「どちらともいえない」34.5％（69人）で、家の外まわりに対して強い満足・不満のどちらかに振り切れていない人が一定数いることが分かります。外構や庭は、室内の設備と比べると緊急性が低くなりやすい一方で、見た目や使い勝手の「小さな気になる点」が積み重なりやすい場所でもあります。そのため「直したい箇所はあるけれど、まだ決め手がない」「費用感が分からず後回しにしている」といった心理が働き、評価が中間に集まった可能性があります。- 満足寄りの回答は「やや満足」30.5％（61人）と「とても満足」9.0％（18人）で、合計すると「満足している（やや満足＋とても満足）」は39.5％（79人）でした。全体の約4割が満足している結果から、現状の外まわりが暮らしに大きなストレスを与えていない家庭も少なくないといえます。ただし「やや満足」が中心である点を見ると、現時点では概ね問題ないものの、「もう少しこうだったら便利」「見た目を整えたい」といった改善余地を感じている層が多い印象です。- 一方、不満寄りは「やや不満」19.0％（38人）と「とても不満」7.0％（14人）で、合計は26.0％（52人）でした。約4人に1人は何らかの不満を抱えている計算になり、外構・庭の悩みは決して少数派ではありません。- とくに外まわりは、駐車のしやすさや動線、防犯面、手入れの負担など、生活の中でじわじわ影響が出やすい部分でもあります。こうした不満が、後続の設問で「どこにお金をかけて直したいか」という具体的な希望につながっていくと考えられます。- 最も多かったのは「雑草がすぐ伸びてしまい、手入れが大変」39.0％（78人）でした。家の外まわりは季節の影響を受けやすく、放っておくと見た目だけでなく作業量も増えやすいため、「気になりつつも手が回らない」悩みとして表れやすい項目といえます。- 「特に気になっていることはない」以外で、次いで多かったのは「道路や近所からの視線が気になる（目隠し・プライバシー）」16.5％（33人）と「夜になると家のまわりが暗く、防犯面が心配」16.0％（32人）で、外からの見え方や安心感に関する課題も一定数見られました。- 使い勝手に関する困りごとも散見され、「駐車スペースが狭い・停めにくい」13.5％（27人）に加えて、「車の台数に対して、駐車スペースが足りない」3.5％（7人）も挙がっています。日々の出入りや来客時のストレスにつながりやすい一方、敷地条件に左右されるため、改善方法を検討しづらいと感じる人もいるかもしれません。- また、「デザインや見た目が古く感じる・家と合っていない」9.0％（18人）は、機能面の不便さとは別に、住まい全体の印象を整えたいニーズがあることを示しています。- さらに「玄関アプローチや階段に段差が多く、歩きづらい・つまずきやすい」8.5％（17人）、「雨の日に玄関まわりやアプローチがぬかるむ・水はけが悪い」8.0％（16人）など、動線や天候時の安全性に関する声も一定数ありました（複数回答のため、割合は単純合計になりません）。- なお、「特に気になっていることはない」34.5％（69人）も多く、現状の外まわりに大きな困りごとを感じていない人も少なくない結果でした。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、優先的に整えたいと思う箇所をより明確に把握できるようにしています。- 整えたい場所として最も多かったのは「外まわりの照明・ライトアップを充実させたい」18.5％（37人）でした。照明は夜間の見えやすさや安心感に関わるだけでなく、帰宅時や来客時の印象にも影響しやすいため、比較的取り入れやすい改善として選ばれた可能性があります。- 次いで「家の外壁や基礎まわりの見た目を整えたい」18.0％（36人）も上位に入り、外構単体ではなく住まい全体の見え方を整えたい意識がうかがえます。- 同率で多かったのが「玄関まわり・門柱・ポスト・インターホンまわりをきれいにしたい」17.0％（34人）と「庭全体をリフォームしたい（芝生・砂利・花壇・植栽の配置など）」17.0％（34人）でした。玄関まわりは毎日通る場所で、使い勝手と見た目の両面から満足度に直結しやすいポイントです。庭全体のリフォームは、手入れの負担を減らしたい人にとっても優先度が上がりやすく、暮らしやすさの改善につながる選択肢といえます。- 続いて「駐車場・カーポート・ガレージまわりを整えたい」13.0％（26人）や「雨よけ・雪対策（ひさし・屋根・融雪など）を強化したい」12.5％（25人）、「フェンス・塀・目隠しスクリーンを新設・リニューアルしたい」11.5％（23人）も一定数ありました。日々の出入りのしやすさ、天候時のストレス、外からの視線や安心感など、生活の中で感じやすい不便を減らしたい意向が表れているように見えます。- 一方で「物置・サイクルポート・屋外収納スペースを整えたい」7.5％（15人）、「アプローチ（門から玄関までの通路や階段）を歩きやすく・見た目よくしたい」6.0％（12人）、「ウッドデッキ・テラス・タイルデッキをつくりたい／作り直したい」3.5％（7人）は比較的少数でした。家族構成や敷地の使い方によって必要性が分かれやすい項目といえます。- 最後に、「特にお金をかけたい場所はない」31.5％（63人）も多く、現状の外まわりに大きな不満がない人も少なくない結果でした。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、外構・庭づくりをする際に重視したい点をより明確に把握できるようにしています。- 重視点として最も多かったのは「価格と仕上がりのバランスがよいこと（コスパを重視したい）」36.5％（73人）でした。外構や庭づくりは、見た目だけでなく使い勝手や耐久性にも関わるため、「安ければよい」ではなく、費用に見合った仕上がりかどうかを見極めたい人が多いことがうかがえます。- 次いで「できるだけ費用を抑えたい（コストを重視したい）」33.0％（66人）も高く、全体として“お金の使いどころ”を慎重に考える姿勢が強い結果といえます。- 一方で、日々の負担を減らす観点では「雑草対策など、手入れのラクさ・メンテナンス性を重視したい」25.5％（51人）が比較的多くなりました。外まわりは季節や天候の影響を受けやすく、手入れの頻度が高いほど負担感が出やすいため、将来的な維持のしやすさを最初から重視する人が一定数いると考えられます。- また「台風・雪・防犯などへの強さ・安心感を重視したい」19.5％（39人）、「アフターサービス・保証内容を重視したい」17.5％（35人）も一定数あり、工事後の安心感や長く使う前提での備えを求める声も見られました。- デザイン面では「デザイン性・見た目の印象をよくしたい」12.0％（24人）でした。同じ12.0％（24人）で「工事期間の短さ・生活への影響の少なさを重視したい」「地元の業者に相談できる安心感を重視したい」も並んでおり、見た目の改善だけでなく、工事中の負担の少なさや相談先の安心感を重視する層が一定数いることが分かります。- 加えて「担当者の提案力・相談のしやすさを重視したい」9.5％（19人）もあり、完成イメージを固めるプロセスそのものを大切にしたい人もいるようです。- 最後に、「特にこだわりはない」23.0％（46人）でした。外構・庭づくりに興味はあるものの、何を基準に選ぶべきかが分からない、または優先順位をまだ整理できていない層が一定数いることがうかがえます。

外構や庭は、暮らしの中で「困っているわけではないけれど、気になるところはある」と感じやすい場所です。室内ほど緊急性は高くない一方で、毎日の出入りや家の印象に関わるため、放置もしづらい――そんな“中間の悩み”が生まれやすいことが、今回の結果からも見えてきました。

◆悩みはメンテナンスから始まりやすい

◆印象と安心感は優先されやすい

◆判断軸は「コスパ」と「ラクさ」

- 困りごととして目立ったのは、庭の手入れに関する負担です。雑草は季節によって勢いが変わり、少し間が空くだけで一気に作業量が増えたように感じることもあります。- 外まわりの手入れは「やる」と決めないと終わらない家事になりやすく、忙しいほど後回しになりがちです。だからこそ、外構・庭づくりを考えるときに、見た目と同じくらい“手間が増えない設計”が重視されやすいのだといえます。- 予算をかけるなら、照明の充実や家まわりの見え方を整えるといった項目が上位に挙がりました。照明は夜間の視認性を高めるだけでなく、防犯面の安心感にもつながりやすいのが特徴です。- また、外壁や基礎まわりなど“家の印象そのもの”に関わる部分も選ばれやすく、外構単体というより住まい全体を整えたい意識が感じられます。玄関まわりや庭全体の見直しが続く点からも、日常の動線や過ごし方に直結する場所ほど、優先順位が上がりやすいことが分かります。- 外構・庭づくりで重視されやすいのは、価格と仕上がりのバランス、そして維持のしやすさです。外構は一度つくると簡単には変えにくいので、価格だけで決めるよりも「納得できる仕上がりか」「数年後も負担が増えないか」といった視点で判断したい人が多いのでしょう。- さらに、安心感（防犯・災害への備え）や保証といった要素も重視されており、“工事が終わってからの暮らし”まで含めて考える姿勢が見て取れます。

外構・庭づくりの提案や情報発信では、デザイン訴求だけでなく、費用対効果とメンテナンス性、安心感につながる要素を分かりやすく提示することが重要でしょう。具体的には、予算内で実現できる改善の範囲、手入れ負担がどう変わるか、照明・目隠し・保証などの判断材料を整理して示すことで、比較・検討のしやすさが高まり、意思決定の後押しにつながりやすくなりそうです。

調査概要

調査日： 2026年1月30日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 持ち家（一戸建て）に居住する全国の男女200名

