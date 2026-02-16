コメリグループの中で最大規模の物流拠点「コメリ関西流通センター」稼働および竣工式のご案内

株式会社コメリ

株式会社コメリ（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：捧雄一郎）は、この度、関西エリアの出店および物流機能の強化のため、現在のコメリ（旧）関西流通センターを移転拡張し、建屋を新たにコメリ関西流通センターとして稼働を開始いたしますことをご案内申し上げます。

コメリグループ国内12カ所の物流拠点の中で最大規模の延床面積となる当センターは、2026年２月23日、和歌山県橋本市において稼働を開始いたします。省力化・省人化を目的とした新たなシステムを導入しており、構内作業および店舗作業の効率化を図っています。また、当センター内にＮＰＯ法人コメリ災害対策センターの物資を備蓄しており、災害発生時に必要物資を迅速に供給できる体制を整えております。

この度、2026年２月21日に、和歌山県知事様、橋本市長様をはじめとする関係各位にご列席いただき、以下の通り竣工式を執り行いますのでご案内申し上げます。

■コメリ関西流通センター 竣工式概要

１．式典名 コメリ関西流通センター竣工式

２．日時 2026年２月21日（土）

３．会場 和歌山県橋本市あやの台三丁目４ コメリ関西流通センター内

４．施主 北星産業株式会社

５．建築設計・管理 株式会社Ｔ＆Ｎ北海道設計事務所

６．施工者 株式会社鍜治田工務店

７．内容

１.神事 午前９時30分

２.ご挨拶 午前10時20分 和歌山県知事 宮崎 泉 様

橋本市長 平木 哲朗 様

株式会社鍜治田工務店代表取締役社長 鍜治田 八彦 様

株式会社コメリ代表取締役社長 捧 雄一郎

３.設備紹介

■コメリ関西流通センター 概要

１．名称 コメリ関西流通センター

２．開発・運営 北星産業株式会社（コメリの100％子会社）

３．所在地 和歌山県橋本市あやの台三丁目４

４．敷地面積 87,383平方メートル

５．延床面積 82,269平方メートル

６．稼働 2026年２月23日

７．機能 仕分けセンター（ＴＣ）

商品保管センター（ＤＣ）

資材センター

フレッシュ・マネジメント・センター（ＦＭＣ）

環境ステーション

８．管轄地域

京都府（一部地域）・兵庫県（一部地域）・大阪府・奈良県・和歌山県

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,228店舗(2026月1月31日現在)

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26