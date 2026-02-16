“従業員の満足度と生産性を高める”ユニークな福利厚生が一堂に ― 「福利厚生EXPO」2月25日から名古屋で開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年2月25日（水）～27日（金）の3日間、ポートメッセなごやにて「【名古屋】福利厚生EXPO」（総務・人事・経理Week内）を開催します。

「【名古屋】福利厚生EXPO」は、従業員満足度や定着を高める福利厚生のアイディアに対する需要の高まりをきっかけに2019年初開催し、8回目の開催となる、あらゆる福利厚生に特化した展示会です。会場では、従業員の健康・生活支援や、学びの促進など、企業の採用力・定着率・生産性の向上に直結する福利厚生サービスを、実際に見たり体験したりしながら比較検討できます。

■ なぜ、いま福利厚生が経営の重要テーマなのか

ベネフィット・ワンによる調査では、働く人の79.7％が「長く働き続けるために福利厚生は重要」と回答。同時に、「支出を抑える福利厚生が、勤務先選びの決め手の一つとなる」と回答した人は65.9％と、採用・定着の決め手としての重要性が高まっています*¹。

企業側でも動きが顕著で、帝国データバンクの調査によると、全国企業の47.6％が今後福利厚生を充実予定と回答*²。人手不足が深刻な業界ほど意欲が高い傾向が見られます。

上記の背景を踏まえ、本展では、いま企業が直面している課題を解決するソリューションを紹介いたします。

■ 出展製品・サービスご紹介（一部抜粋）

街中を社食化。食事補助制度

【2026年2月2日 リリース】食事補助HQ 2026年税制改正大綱で非課税枠の拡大が決まった「食事補助制度」を利用したサービス「食事補助HQ」。クレジットカードが使える飲食店で利用でき、街中がそのまま社食に。非課税で安心して運用でき、面倒な事務作業もアウトソース可能。人事・総務の負荷を増やすことなく導入できます。

（出展社名：株式会社 HQ）

使われる健康経営への転換

「カロリパークス」はスマートフォンアプリを活用した福利厚生サービスです。従業員の健康増進と日常生活をサポートし、健康経営の推進と満足度・定着率向上に貢献。歩くだけでポイント還元＆キャッシュバック。初期費用0円で導入可能です。（AI食事記録・管理機能、AIサジェスト機能、AI健診データ管理、消費カロリー計算も）

（出展社名：株式会社びねつ）

家族・余暇まで含めた魅力づくり

福利厚生プログラム「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」は、パークチケット代金の一部を企業・団体様に補助いただくことで、所属する従業員・職員の皆さまがお得にお楽しみいただけます。入会金・年会費・諸費用は掛かりません。 ※入会には一定の条件がございます。

（出展社名：東京ディズニーリゾート）

VISAカードとアプリ

VISAカードとアプリで運用する福利厚生プラットフォームです。従業員は全国のVISA加盟店で利用できるため地域格差がなく、月次利用率は90％超。企業は食事・学び・交流・健康など多様な手当を課税／非課税の枠組みで柔軟に設計でき、従業員の定着率やエンゲージメント向上に直結します。

（出展社名：株式会社 miive）

本展には、本リリースで紹介した製品・サービス以外にも多数の製品が出展しますので、ご希望に合わせて紹介できます。ぜひ取材をご検討ください。

【開催概要】

第8回 【名古屋】福利厚生EXPO（総務・人事・経理Week）

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）10時～17時

会場：ポートメッセなごや

主催：RX Japan（同）

WEB：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/wel.html(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/wel.html?utm_campaign=prtimes_sj0216&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

取材の申込みはこちら :https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19rrRJiqwjU2mqOC/DzrOUfd1JJLhi/67o=&utm_campaign=prtimes_sj0216&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

★一般の来場登録はこちら(https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?cat=visitor&?ct=U2FsdGVkX1++eQIqvaFKAr35IyuxHlkVWodTmnaGaDw=&utm_campaign=gsomu_ml_2602&utm_medium=paid&utm_source=site-barter)から

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

*¹ベネフィット・ワン 2025年6月10日プレスリリースより引用

*²帝国データバンク2025年10月23日福利厚生に関する企業の実態調査レポートより引用