¡ãÁÛÄê·×²èÈæ2.4ÇÜ*¤Î¹¥È¯¿Ê¡äÆüËÜ½é**¥¨¥¢¥¾ー¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÃº»À***Ë¢¥Ï¥ß¥¬¥¡ÚBUBLOS¡Ê¥Ð¥Ö¥í¥¹¡Ë¡Û2·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñÅ¹Æ¬È¯Çä¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò£É-£î£å (ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è) ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Ãº»À***Ë¢¤Î¥¨¥¢¥¾ー¥ë¥Ï¥ß¥¬¥¡ÚBUBLOS¡Ê¥Ð¥Ö¥í¥¹¡Ë¡Û ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¥Ð¥Ö¥í¥¹¡¡Ãº»ÀË¢¥Ï¥ß¥¬¥¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡¿¥¯ー¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡Ë
¡¦ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡§80£ç¡¿1,485±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯£²·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
¡ÚÅ¹Æ¬¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥¹¥®Ìô¶É¥°¥ëー¥×*4¡¢¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥×*5¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ëー¥×*6¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë¡¢
¥¤¥ª¥óËÌ³¤Æ»¡¢¥¤¥ª¥ó¶å½£¡¢¥È¥â¥º ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
* ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁÛÄê·×²èÈæ¡Ê¼ÒÆâ¸«¹þ¤ßÂÐÈæ¡Ë´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î26Æü～9·î28Æü
** °åÌôÉô³°ÉÊ¤Î¥¨¥¢¥¾ー¥ë¤Î»õËá¤Ê´¤È¤·¤Æ¡£2025Ç¯4·î Mintel ¼Ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹µÚ¤ÓÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ëÅö¼ÒÄ´¤Ù
*** Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊÊ®¼ÍºÞ¡Ë¡¡*4 ¥¹¥®Ìô¶É¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó
*5 ¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¡¢¤¯¤¹¤ê¤ÎÊ¡ÂÀÏº¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥¦¥©¥ó¥Ä¡¢¤¯¤¹¤ê¤Î¥ì¥Ç¥¤¡¢°ÉÎÓÆ²Ìô¶É¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó
*6 ¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥É¥é¥Ã¥°¡¢¥Þ¥ë¥¨¥É¥é¥Ã¥°¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹ー¥Ñー¥É¥é¥Ã¥°¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¥³¥¯¥ß¥ó¥É¥é¥Ã¥°
¹¥Ä´¤ÎÇØ·Ê
2025Ç¯¤Î·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¤ËÁª½Ð¡ªÃº»À*1Ë¢¥Ï¥ß¥¬¥¤Ç¿·´¶³Ð¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤ò
25Ç¯9·î¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Î BUBLOS¤Ï¡¢Ãº»À*1Ë¢¤¬ÉáÃÊ¤ÎËá¤¤Ë¤¯¤¤»õ´Ö¤ä»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç*2¹Ô¤¤ï¤¿¤ê¡¢Ãî»õ¤ä¸ý½¡¢»õ¼þÉÂ¤ò¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¤¹¤ëÆüËÜ½é*3¥¨¥¢¥¾ー¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎË¢¥Ï¥ß¥¬¥¤Ç¤¹¡£³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½À¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤ÁÛÄê·×²èÈæ¤¬2.4ÇÜ*4¤È¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÆü·Ð¥Ø¥ë¥¹2026Åß¹æ¡¡·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É2025-2026¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊÊ®¼ÍºÞ¡Ë¡¡*2 ¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ë
*3 °åÌôÉô³°ÉÊ¤Î¥¨¥¢¥¾ー¥ë¤Î»õËá¤Ê´¤È¤·¤Æ¡£2025Ç¯4·î Mintel ¼Ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹µÚ¤ÓÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ëÅö¼ÒÄ´¤Ù
*4 ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁÛÄê·×²èÈæ¡Ê¼ÒÆâ¸«¹þ¤ßÂÐÈæ¡Ë´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î26Æü～9·î28Æü
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
£±¡¥Ë¢¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°Á°¤Ë¸ýÆâ¤Ç¹¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹âÇ»ÅÙ*1Ãº»À*2Ë¢¤¬¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¹Ô¤¤ï¤¿¤ë
Ë¢¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¨¥¢¥¾ー¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ï¥ß¥¬¥¤Ç¤¹¡£¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤ÎÃº»À*2Ë¢¤¬ÉáÃÊ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¤ß¤¬¤¤Ë¤¯¤¤»õ´Ö¤ä»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢»õÎó¶ºÀµÃæ¤Î¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£². ¹âÇ»ÅÙ*1Ãº»À*2¡ßµ¡Ç½À¥ªー¥é¥ë¥±¥¢À®Ê¬*3¤Ç¡¢¤ß¤¬¤¤¢¤¬¤ê¤Î»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë
10,000ppm¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤áºÙ¤«¤¤¹âÇ»ÅÙ*1Ãº»À*2Ë¢¤È¡¢µ¡Ç½À¥ªー¥é¥ë¥±¥¢À®Ê¬*3¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Î¤ß¤¬¤¤¢¤¬¤ê¤Ø¡£
£³¡¥»¦¶Ý¡¦¹³±ê¾É¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë2¤Ä¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ½èÊý
¡¦¸ý½¥±¥¢¡§¡Ú»¦¶ÝÀ®Ê¬¡ÛIPMP¡Ê¥¤¥½¥×¥í¥Ô¥ë¥á¥Á¥ë¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Þ¤¿¤Ï ¥·¥á¥ó-5-¥ªー¥ë ¡Ë
¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÙ¶Ý¤ò»¦¶Ý¡£
¡¦»õ¼þÉÂÍ½ËÉ¡¿¸ý½¥±¥¢¡§¡Ú¹³±ê¾ÉÀ®Ê¬¡ÛGK2¡Ê¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²£Ë ¡Ë
»õ¤°¤¤Î±ê¾É¤òËÉ¤®¡¢»õ¼þÉÂ¡Ê»õÆù±ê¡¦»õ¼þ±ê¡¦»õÁåÇ¿Ï³¡Ë¸ý½¤òÍ½ËÉ¡£
£´¡¥2¼ï¤Î¥ß¥ó¥È¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÁÖ²÷
¡¦¤¹¤Ã¤¤êÁÖ²÷¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È ¡Ú¥ß¥ó¥È¥ì¥Ù¥ë¡¡2.5¡Û
¡¦ÆÍ¤È´¤±¤ëÁÖ²÷´¶¡¡¥¯ー¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È ¡Ú¥ß¥ó¥È¥ì¥Ù¥ë¡¡4¡Û
*1 ¼«¼Ò´ð½à¤Ë¤è¤ëÃº»ÀÇ»ÅÙ¡Ê1Ëüppm°Ê¾å¡Ë¡¡*2 Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊÊ®¼ÍºÞ¡Ë¡¡*3 ³¤Áô¥¨¥¥¹-£´¡Ê¼¾½áºÞ¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000817.000012002.html)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¥Ð¥Ö¥í¥¹¡¡Ãº»ÀË¢¥Ï¥ß¥¬¥¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È
¢£¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¥Ð¥Ö¥í¥¹¡¡Ãº»ÀË¢¥Ï¥ß¥¬¥¡¡¥¯ー¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È
ÍÆÎÌ¡§80g ¡¡¡¡£±Æü£±²ó»ÈÍÑ¤ÇÌó£±¤«·îÊ¬
²Á³Ê¡§1,485±ß(ÀÇ¹þ)
BUBLOS¡Ê¥Ð¥Ö¥í¥¹¡Ë
HP¡§https://bublos.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/bublos_official
X¡§https://x.com/bublos_official