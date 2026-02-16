「Ahrefs」が 生成 AI「Claude」と公式連携。 AI 検索時代のブランド監視と SEO 分析を「対話」で自動化する新体験を提供

Ahrefs pte. ltd.

SEO ・ AI 検索分析ツール「 Ahrefs （エイチレフス）」は、 Anthropic 社が提供する AI アシスタント「Claude（クロード）」のコネクタ機能に対応いたしました。本連携により、Google などの検索エンジン分析から、最新の AI 検索（ LLM ）上でのブランド露出測定まで、 Claude 上でシームレスに実行可能になります。 Claude が Ahrefs の膨大なデータを直接参照することで、複雑な指標を「今何をすべきか」という具体的なアクションプランへ即座に変換します。

■ 「 Claude × Ahrefs 」コネクタ活用シーン：自然言語で Ahrefs のデータを呼び出し、即座にレポート化

Claude コンテクタに Ahrefs アプリを正式にリリース。Claude からの Ahrefs 運用が可能に。詳細を見る :https://claude.com/connectors/ahrefs

ファイルのエクスポートやアップロードは不要です。Claude に話しかけるだけで、Ahrefsの膨大なインデックスから必要な情報をリアルタイムに抽出・分析します。

- ブランドレピュテーションの即時要約（ブランドレーダー連携）

プロンプト例： 「ブランドレーダーの直近 1 週間のデータを参照して、AI 検索エンジンでの Ahrefs ブランド言及状況を確認」

実現すること： Claude が Ahrefs から最新のメンションデータを取得。膨大な Web 上の言及から、AI 時代のブランド評価を数秒でレポート化します。

- 競合比較と戦略リストの自動生成（サイトエクスプローラー連携）

プロンプト例： 「Ahrefs のデータを使って、競合他社と比較して自社がまだ獲得できていない『キーワードギャップ』を特定して。その中で、今すぐ対策すべき上位 5 つのキーワードと、そのコンテンツ案を提案して。」

実現すること： ツール画面を行き来することなく、競合分析データに基づいた具体的な「ネクストアクション」までを一気通貫でアウトプットします。

Claude x Ahrefs コネクタの実用例。自然言語で Ahrefs の膨大なデータから必要なデータを取得し分析することができる。

■ マーケターが得られる新しい体験

「これまでは『データを探す時間』が大半を占めていましたが、これからは『データをどう活かすか考える時間』に集中できます。 Ahrefs のコネクタを使えば、『競合の状況はどう？』と Claude に聞くだけで、最新の統計に基づいた回答が返ってくる。これはマーケティングの DX における大きな転換点です。」と、 Ahrefs 日本マーケティング統括河原田は述べます。

検索エンジンの進化や 生成 AI の普及により、マーケティング環境はかつてない速さで変化しています。 Ahrefs は、世界最大級のデータアセットを Claude という強力な知性と直結させることで、データ収集の壁を取り払い、マーケターがよりクリエイティブで本質的な戦略立案に専念できる環境を提供します。

私たちはこれからも、 AI 時代のマーケティングにおいて「確かなデータに基づいた意思決定」を支え、企業の成長を加速させるための最高峰のオールインワンツールであり続けます。

■ 会社概要

【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd. （エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。

会社名： Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地： 7 Straits View, #08-02, Singapore 018936

代表者： Dmitry Gerasimenko

公式サイト： https://ahrefs.com/ja

Claude コネクタ：https://claude.com/connectors/ahrefs