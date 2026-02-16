JCB、プレミアムカード会員限定の無料保険をリリース！「日常トラブルおまかせ保険」の受付を開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、JCBプレミアムカード会員様向けに、申込制の無料保険サービスの提供を開始しました。2026年2月16日より、「日常トラブルおまかせ保険」にお申込みいただけます。

JCBは2025年より、JCBプレミアムカード会員様向けサービスを順次リニューアルしています。

本サービスは、これらの取り組みに続く第六弾のサービスリニューアルとなります。

※JCBプレミアムカードとは、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスの総称です。

本サービスについて

本サービスは、JCBプレミアムカード会員様限定で、追加費用なしで保険をご利用いただけるサービスです。2026年2月16日より、「日常トラブルおまかせ保険」にお申込みいただけます。

▶サービスの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/premium/service/detail/free-insurance.html)

「日常トラブルおまかせ保険」とは、日常生活の中で発生しやすい偶然の事故による第三者への賠償責任や、自転車事故によるケガなどに備えた保険です。

＜補償内容＞

※本サービスは毎年お申込みが必要です。2027年2月以降の保険内容は変更となる場合があります。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

