【星のや富士】日本一の山がもたらす大地の美食を楽しめるコースディナー「ガストロノミック・ワイルド」春限定メニューを提供開始

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。日本初のグランピングリゾート「星のや富士」では、2026年3月15日から、日本一の山がもたらす大地の美食を楽しめるコースディナー「ガストロノミック・ワイルド」春限定メニューを提供開始します。アカマツの森を望むダイニングで、稚鮎、筍やタラの芽といった春の味覚を活かした料理を楽しみます。素材の魅力を最大限に引き出す調理法と、グランピングらしい遊び心溢れる演出を織り交ぜ、富士北麓に訪れる息吹を堪能できるコースです。

「ガストロノミック・ワイルド」について

星のや富士では「ガストロノミック・ワイルド」の料理コンセプトのもと、富士山麓の環境で育まれた地元の食材や食文化を大切にし、素材の魅力を最大限に引き出す調理法に炎の演出やスキレットの器でグランピングらしさを加えたコース料理を提案します。アカマツの木々に囲まれたダイニングで、彩り豊かな山の恵みを味わうことができます。

【メニュー紹介】Appetizer「大鱒とウドのタルタル ミモザ仕立て」ダッチベイビーと楽しむ前菜「大鱒とウドのタルタル ミモザ仕立て」

大鱒のタルタルを、オーブンで焼き上げたダッチベイビーとともに味わう前菜です。春の訪れを告げるミモザの花のように、彩り鮮やかに仕上げました。大鱒のタルタルには、食感が楽しい黄金いくらやウドのピクルスを合わせ、濃厚な大鱒の旨味と爽やかな酸味を楽しみます。桜の塩漬けが香るクリームチーズを添え、ディナーへの期待感を高める一皿に仕上げました。

Main Dish「牛肉と鹿肉の炭火焼き 筍と菜の花のココットご飯」奥深い旨味と繊細なほろ苦さを味わう「牛肉と鹿肉の炭火焼 筍と菜の花のココットご飯」

炭火で表面を香ばしく焼き上げ旨味を閉じ込めた牛肉と鹿肉、そして旬の稚鮎を盛り合わせたメインディッシュです。付け合わせであるガルニチュールには、滋味深さが広がるタラの芽とこごみのフリット、グリルして甘みを引き出した空豆や姫ニンジンを合わせました。筍の食感と菜の花の彩りが鮮やかなココットご飯とともに、奥深い旨味と繊細なほろ苦さを味わいます。素材の旨味を引き出す調理法で仕上げ、春ならではの味覚を堪能します。

Dessert「苺のスモアパルフェ」ベリーソースで仕上げる「苺のスモアパルフェ」

アウトドアの定番スイーツであるスモアから着想を得た、春らしいパルフェ仕立てのデザートです 。フレッシュな苺に合わせるのは、ミルクアイスクリームと苺ソルベです。中にはコクのあるチーズクリームに、よもぎのクランブルと、アーモンド、香ばしく炙ったマシュマロを重ねました。層ごとに変化する、素材の食感と風味を楽しめます。仕上げに、新芽に見立てたホワイトチョコレートへ濃厚なベリーソースをかけることで、ミルクの風味と苺の甘酸っぱさが溶け合い、華やかでまろやかな味わいへと変化します。

「ガストロノミック・ワイルド」春メニュー 概要

期間 ：2026年3月15日～5月5日

料金 ：1名 12,100円（税・サービス料込、宿泊料別）

予約 ：公式サイトにて当日17時まで受付

（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/）

対象 ：宿泊者

備考 ：仕入れ状況により、料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

山梨ワインを含めたワインペアリングとともに料理を楽しむ

山梨ワインを含めたワインペアリング

星のや富士のソムリエがセレクトするペアリングのコースでは、山梨ワインを含め3種類のワインを提供します。山梨県はワインの名産地としても知られており、個性豊かなさまざまなワインを楽しむことができます。ディナーコース「ガストロノミック・ワイルド」で提供される料理の特徴を活かすワインを、こだわりのグラスで提案します。

星のや富士総料理長 須川正大（すがわ まさひろ）

星のや富士総料理長 須川正大

自身もアウトドアに精通し、食を通してお客様に自然の豊かさや、アウトドアの楽しみを体感してほしいという考えのもと、料理を追求。軽井沢のホテルや九州の旅館にて調理経験を積んだのち、星のや富士の開業に携わる。土地を活かす食材を選び、遊び心ある演出に力を注いでいる。

星のや富士

日本初のグランピングリゾート「星のや富士」

河口湖を望む丘陵に溶け込むように建つ、日本初のグランピングリゾート* 。焚き火を眺めながら過ごすひと時、広大なアカマツの森の中で愉しめる体験型の食事、自然の中で身体を動かす爽快感。常に屋外で快適に過ごせる環境の中、四季を通して新しい価値を提供します。

* 2015年10月 日本国内における「グランピングリゾート」を調査 自社調べ

所在地 ：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：40 室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊135,000 円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：河口湖 IC から車で約 20 分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

「星のや」

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

