【防水×本革】800gの軽さで歩く時間を軽くする、徒歩派のためのバックパック「THE Walker」2026年3月1日新発売。

【THE Walkerとは？】

【THE Walkerとは？】

株式会社マニファクチャーTHE Walker"歩く時間"を軽く、美しくする。徒歩移動派のための上質バックパック。

・UL（ウルトラライト）バックパックの合理性を基点に「移動を軽くする機能性」と“大人が持てる端正さ”を融合。歩く・旅する・街で過ごす現代の移動スタイルに最適化した設計。

・キャリーほど重装備ではなく、デイパックほどラフでもない。その隙間を埋める、新しい徒歩バックパックとして誕生しました。

◼️こんな方におすすめ

・徒歩移動・通勤・街中での移動が多い方

・旅先でキャリーケースの取り回しにストレスを感じている方

・山・旅・街を横断するスタイルでも、ラフすぎない大人の佇まいを求める方

1. 【軽さと防水を両立】──無駄を削ぎ落とした合理設計

・軽さを追求するため裏生地をあえて省き、シルエットを保つ最小限の芯材のみ使用。無駄を削ぎ落とした構造で軽量化を実現。

・通常ナイロン（耐水圧約2,000mm）の約4倍にあたる10,000mmの高耐水圧ウレタン加工を採用。軽さと防水性を両立しました。

2. 【背負うほど楽】──徒歩特化の荷重分散設計

・ハーネスと腰ベルトによる荷重分散で、長時間の徒歩移動も快適

・しっかり固定するほど疲れにくく、“重さを感じにくい背負い心地”を実現

3. 【即アクセス×防水】──街と旅を横断する実用性

・背面アクセス構造により、ロールを開けずに中身を即取り出し可能

・撥水ナイロンや防水仕様ポケットで、天候やシーンを選ばず対応

「歩く時間が長い人ほど、持ち物の質が移動の質になる。」

「UL（ウルトラライト）バックパックの思想が優れているのは“軽さ”だけではありません。歩きながらの出し入れ、荷物が増えたときの収まり、背負い疲れの軽減―すべてが「移動を楽にするため」に設計されています。」

(代表・朴氏)

「従来のUL（ウルトラライト）は山向けの印象が強く、街や日常では使いにくい面もありました。THE Walkerは、UL（ウルトラライト）の合理性をそのままに、街・旅・日常へ自然に溶け込む形へアップデート。そこに“大人の上質さ”を加え、徒歩移動に本当に最適なアイテムとして仕上げました。」(開発担当・上田氏)

【ブロスキーアンドサプライとは？】

「ブロスキーアンドサプライ」は、“都会的なデザインと高い実用性”を兼ね備えたバッグブランド。

通勤や移動の多い日常を想定した設計で、見た目のスマートさと毎日の使いやすさを両立しています。

BROSKI独自の防水本革生地を採用し、突然の雨や濡れた地面でも安心して使える防水性能も大きな特徴。実用性を徹底的に追求したものづくりで、30代～50代のビジネスパーソンを中心に幅広い世代から支持されています。

THE Walkerをチェック

▪️公式ショップ

【会社情報】

株式会社マニファクチャー

東京都台東区浅草7-1-12 鈴木ビル1階



問い合わせ先

info@manufacture-ltd.com（広報担当宛）