【防水×本革】800gの軽さで歩く時間を軽くする、徒歩派のためのバックパック「THE Walker」2026年3月1日新発売。
THE Walkerを見る :
https://www.broskiandsupply.com/products/the-walker-1
【THE Walkerとは？】
“歩く時間”を軽く、美しくする。徒歩移動派のための上質バックパック。
・UL（ウルトラライト）バックパックの合理性を基点に「移動を軽くする機能性」と“大人が持てる端正さ”を融合。歩く・旅する・街で過ごす現代の移動スタイルに最適化した設計。
・キャリーほど重装備ではなく、デイパックほどラフでもない。その隙間を埋める、新しい徒歩バックパックとして誕生しました。
◼️こんな方におすすめ
・徒歩移動・通勤・街中での移動が多い方
・旅先でキャリーケースの取り回しにストレスを感じている方
・山・旅・街を横断するスタイルでも、ラフすぎない大人の佇まいを求める方
1. 【軽さと防水を両立】──無駄を削ぎ落とした合理設計
・軽さを追求するため裏生地をあえて省き、シルエットを保つ最小限の芯材のみ使用。無駄を削ぎ落とした構造で軽量化を実現。
・通常ナイロン（耐水圧約2,000mm）の約4倍にあたる10,000mmの高耐水圧ウレタン加工を採用。軽さと防水性を両立しました。
2. 【背負うほど楽】──徒歩特化の荷重分散設計
・ハーネスと腰ベルトによる荷重分散で、長時間の徒歩移動も快適
・しっかり固定するほど疲れにくく、“重さを感じにくい背負い心地”を実現
3. 【即アクセス×防水】──街と旅を横断する実用性
・背面アクセス構造により、ロールを開けずに中身を即取り出し可能
・撥水ナイロンや防水仕様ポケットで、天候やシーンを選ばず対応
「歩く時間が長い人ほど、持ち物の質が移動の質になる。」
「UL（ウルトラライト）バックパックの思想が優れているのは“軽さ”だけではありません。歩きながらの出し入れ、荷物が増えたときの収まり、背負い疲れの軽減―すべてが「移動を楽にするため」に設計されています。」
(代表・朴氏)
「従来のUL（ウルトラライト）は山向けの印象が強く、街や日常では使いにくい面もありました。THE Walkerは、UL（ウルトラライト）の合理性をそのままに、街・旅・日常へ自然に溶け込む形へアップデート。そこに“大人の上質さ”を加え、徒歩移動に本当に最適なアイテムとして仕上げました。」(開発担当・上田氏)
【この記事を見た方限定】発売記念1000円OFFクーポンプレゼント
◼️クーポンコード：THEWalker_1000_COUPON
事前予約販売期間中だけの特別1,000円OFFクーポンをご用意しました。
2026年2月16日（月）より事前予約販売を開始。
2月28日（土）23:59までの期間中、ご購入時に上記クーポンコードをご入力ください。
※ポイントとの併用はできかねます。
【ブロスキーアンドサプライとは？】
「ブロスキーアンドサプライ」は、“都会的なデザインと高い実用性”を兼ね備えたバッグブランド。
通勤や移動の多い日常を想定した設計で、見た目のスマートさと毎日の使いやすさを両立しています。
BROSKI独自の防水本革生地を採用し、突然の雨や濡れた地面でも安心して使える防水性能も大きな特徴。実用性を徹底的に追求したものづくりで、30代～50代のビジネスパーソンを中心に幅広い世代から支持されています。
THE Walkerをチェック :
https://www.broskiandsupply.com/products/the-walker-1
サイトを見る :
https://www.broskiandsupply.com/
▪️公式ショップはこちら(https://www.broskiandsupply.com/)
▼ SNS
LINE ：https://page.line.me/646xnyca?openQrModal=tru
Instagram： https://www.instagram.com/broskiandsupply/
X(旧Twitter)： https://twitter.com/BroskiSupply
YouTube : https://www.youtube.com/@broskiandsupplytv8703/featured
【会社情報】
株式会社マニファクチャー
東京都台東区浅草7-1-12 鈴木ビル1階
問い合わせ先
info@manufacture-ltd.com（広報担当宛）