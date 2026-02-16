Happinet America Inc.が店舗運営を担う『GASHAPON BANDAI Official Shop US Grandscape』が2月13日(金)オープン！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット(本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552、以下当社)の子会社であるHappinet America Inc.(本社：テキサス州ダラス、代表取締役社長：高橋 善之)は、株式会社バンダイ(本社：東京都台東区、以下バンダイ)のオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)(※1)」の専門店『GASHAPON BANDAI Official Shop』のテキサス州8号店となる『GASHAPON BANDAI Official Shop US Grandscape』を、現地時間2026年2月13日(金)にオープンしたことをお知らせいたします。

※1 「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

米国最大級の複合型ライフスタイルセンターに394面設置の「ガシャポン(R)」専門店を出店！

『GASHAPON BANDAI Official Shop US Grandscape』外観

『GASHAPON BANDAI Official Shop US Grandscape』はアメリカ・テキサス州ダラスにある複合型ライフスタイルセンターの一部区画にガシャポン(R)自販機を394面設置した専門店です。

Grandscapeは、ダラス北部に位置し、約175万平方メートル の総面積を誇る米国最大級の複合型ライフスタイルセンターです。

ショップ、レストランだけでなく屋外にはステージもあり、年間を通してライブイベントやフェスティバルが開催されているほか、2024年に没入型エンターテイメント施設「Cosm」をオープンし体験型イベントも開催しています。

施設概要

[施設名称] GASHAPON BANDAI Official Shop US Grandscape

[所在地] 5752 Grandscape Blvd, The Colony, TX 75056, USA

[施設面積] 95m2(29坪)

[設置面数] 394面

[オープン日] 2026年2月13日(金)

『GASHAPON BANDAI Official Shop』とは

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、多くのお客さまに楽しまれています。「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」はグローバルでの年間売上実績により、‘’カプセルトイ世界売上 No,1‘’（※）としてギネス世界記録(TM)にも認定されたバンダイオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」で 100％構成されており、ハンドルを回す体験と共にユニークな商品を多くのお客様に届けています。ハピネット・ベンディングサービス(当社グループ)が各店舗でのガシャポン(R)自販機の設置や商品供給などを担い、展開拡大をサポートしています。

（※）最大のカプセルトイブランド（2024年度 年間売上）

ハピネットグループのカプセルトイ事業について

業界1位のシェアを誇る当社の子会社であるハピネット・ベンディングサービスは、全国に約40万面のカプセルトイ自販機を設置・運営し、新たな顧客層とロケーションの開発に力を入れています。

また、2019年12月からは、「こころおどる、がココにある」をコンセプトにカプセルトイ専門店『gashacoco(ガシャココ)』を出店しています。幅広い品揃えと、毎週新商品が店頭に並ぶことで、いつ来てもドキドキとワクワクを感じ、ちょっとした喜びを体験できます。商業施設などを中心に、全国で153店舗(2025年12月末時点)を展開しています。

Happinet America Inc.について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2543_1_08706af6ebf7bfcc48b76717b14d8f59.jpg?v=202602160451 ]

株式会社ハピネット

https://www.happinet.co.jp/

東証プライム・証券コード 7552

代表者：水谷 敏之

設立：1969年6月7日

資本金：27億5,125万円

所在地：東京都台東区駒形 2丁目4番5号 駒形CAビル

事業内容：玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント施設用商品等の販売



玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。