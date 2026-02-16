女性の心と体をサポートする新感覚サプリ「Pino Fleur(R)（ピノフルール）」誕生
松とともに歩んで約150年の荒川化学工業株式会社(https://www.arakawachem.co.jp/jp/)（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長執行役員：高木信之）は、この度、女性のための、“整う”お守りサプリメント「Pino Fleur(R)（ピノフルール）(https://pinofleur.com/)」を2026年2月16日（月）より以下のECサイトにて販売開始します。
「PINO FLEUR（ピノフルール）」は、古来より親しまれる松葉エキス（松葉抽出物）と植物由来の生薬を配合したサプリメントで、「気」のめぐりに着目した「心（Shin）」、「血」のめぐりに着目した「輝（Teru）」、「水」のめぐりに着目した「凛（Rin）」の3種をラインナップしております。
- 女性に嬉しいビタミン、ミネラルも手軽に取り入れられます。
- 気分の落ち込み、疲れ、イライラなど女性特有の周期的なゆらぎを松のチカラでサポートいたします。
- 舌の状態をスマートフォンで撮影し、日々のコンディションを確認できる「ベロナビ」アプリ（無料）と連携。自分の“今”を見つめるきっかけをつくり、ライフスタイルに合わせたサプリ選びをサポートしま す。
「PINO FLEUR（ピノフルール）」という名前には、「松の力でかがやく、はなやぐ女性をサポート」そんな気持ちを込めました。古来より健やかな暮らしの象徴として親しまれている松葉エキスに、漢方の専門家のアドバイスのもと選ばれた花（植物）由来の生薬、不足しがちなビタミンやミネラルも含まれたオールインクルーシブ＆パーソナライズサプリメント。
【ラインナップ商品】
○PINO FLEUR「心（Shin）」
静けさを取り戻す やさしい深呼吸のように
穏やかな時間を過ごしたい方へ。
松葉エキスに、真珠粉末・菊花・ネムノキなどを配合。
「気」のめぐりに着目し、心をやさしく整えるような感覚へ。
静けさと安らぎを、そっと取り戻すひとときを。
○PINO FLEUR「輝（Teru）」
内側から湧き上がる 前向きなエネルギー
前向きな気持ちで過ごしたい方へ。
松葉エキスに、当帰葉・シナモン末・朝鮮人参末などを配合。
「血」のめぐりに着目し、内側から活力を引き出すような感覚へ。
いまの自分に、光を灯すような毎日を。
○PINO FLEUR「凛（Rin）」
澄みわたるような 内側からの潤い
すっきりとした毎日を過ごしたい方へ。
松葉エキスに、杜仲葉・コーンシルクなどを配合。
「水」のめぐりに着目し、潤いを巡らせるような感覚へ。
凛とした佇まいを育む、澄みわたるわたしへ。
※本製品は、日々の健康的な生活をサポートする食品であり、特定の効果効能を保証するものではありません。
【商品包装・価格】
ピノフルール（心・輝・凛） 各30包（3カプセル/包）入り
単品購入：化粧箱
定期購入：環境配慮および継続性を重視した簡易包装
それぞれ個包装（小分け）のため、手軽に持ち運べてライフスタイルに合わせて飲むことができます！
単品購入の場合は各7,980円（定期購入初回 5,580円 2回目以降 6,780円） 。
期間限定キャンペーン （2月16日～3月15日）では、単品購入の場合は各 6,780円（定期購入初回 3,990円 2回目以降 6,380円）
公式サイト :
https://pinofleur.com
会社概要
荒川化学工業株式会社
本社所在地：大阪府大阪市中央区平野町１丁目３番７号
代表者名：高木 信之
上場：東証プライム
資本金：33億43万円
創業：1876年
設立：1931年
事業内容：
・機能性コーティング剤
・印刷インキ用樹脂
・塗料用樹脂
・製紙用薬品
・粘着・接着剤用樹脂
・電子材料関連素材 など
URL：https://www.arakawachem.co.jp/